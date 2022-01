Jonge schrijver uit Nietap zet ministerie van Onderwijs aan het denken

Ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag hebben iets om over na te denken. Onlangs ontvingen zij uit handen van Thijs Hogenhuis uit Nietap het boek 'Haas gaat undercover'. Het zelfgeschreven boek is een aanklacht tegen de huidige manier van lesgeven op het middelbare onderwijs.

De 17-jarige Hogenhuis maakte het boek als schoolopdracht. Dat leverde - naast een 10 - veel ruchtbaarheid op. Zo presenteerde hij het boek aan het schoolbestuur van De Borgen in Leek en schoof hij aan voor een informeel gesprek bij de Noordenveldse wethouder Alex Wekema.

Best bijzonder

Vorige week kwam daar dus een bezoek aan Den Haag bij. "Best bijzonder", vond Hogenhuis, die werd bijgestaan door gemeenteraadslid Anita van der Noord. "Als simpele dorpeling kom je dan in zo'n toren. Het zag eruit als in de series."

Hogenhuis sprak met zes ambtenaren van het ministerie die zijn geschreven kritiek uiterst serieus namen. "Ze hadden het boek al voor zich liggen en we gingen in gesprek over de inhoud ervan. Zij weten wat er speelt op de middelbare school en onderschrijven sommige problemen."

Verhelderend

Een oplossing voor het 'saaie en eentonige onderwijs', kwam er niet direct. "Het bestuur van mijn school gaf aan dat ze veel krijgen opgelegd vanuit het ministerie van Onderwijs, terwijl het ministerie zegt dat zij scholen erg vrij laten in wat ze doen. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen", denkt Hogenhuis.

De Nietaper, die dit jaar voor zijn eindexamen vwo opgaat, noemde het gesprek in Den Haag 'verhelderend'. "We zijn er 1,5 uur geweest in een nagenoeg leeg gebouw. Vanwege corona was er bijna niemand. Maar ik heb mijn verhaal kunnen toelichten."

Hogenhuis ziet zichzelf later wel werken in een dergelijke setting, zo geeft hij aan. "Het lijkt me mooi om me met beleidsvorming bezig te houden", zegt hij. "Volgend jaar ga ik Liberal Arts and Sciences studeren. Dat is een hele brede studie waar je zelf mag bepalen welke kant je opgaat. Dat past bij mijn visie op het onderwijs."

