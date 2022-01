Tiener verdacht van 18 gevallen van bankmedewerkerfraude

Dat bleek vanochtend op een korte zitting bij de rechtbank in Assen. Op de voorlopige aanklacht van het Openbaar Ministerie staan nu nog drie gevallen van oplichting in Assen en Gieten, maar de officier van justitie kondigde tijdens de zitting aan dat er nog vijftien gevallen en twee pogingen tot oplichting bijkwamen. Die zouden in heel Noord-Nederland zijn gepleegd.

Man deed zich voor als bankmedewerker

De tiener belde de slachtoffers met het verhaal dat hij medewerker was van een bank en dat hij zag dat er iemand bezig was een geldbedrag van hun bankrekening te halen. Hij adviseerde de slachtoffers hun bankpas door te knippen. Daarna kwam hij bij de langs, haalde hij de pas op en vroeg hij naar de pincode en hun wachtwoord voor internetbankieren. Een flink aantal slachtoffers trapte erin en zo kon de man later geld opnemen met hun bankpas. Hoeveel geld hij in totaal heeft buitgemaakt, is niet bekend. Het onderzoek is nog niet afgerond.

De man werd in oktober vorig jaar aangehouden toen hij op heterdaad werd betrapt. Hij had een 83-jarige Assenaar opgebeld met de smoes dat iemand geld probeerde te stelen van zijn rekening. De mantelzorger van de bejaarde Assenaar vertrouwde het niet en belde de politie. Toen de Groninger naar het huis van het slachtoffer kwam om zijn pinpas op te halen, wachtte de politie hem daar op.

Vaker veroordeeld

De tiener heeft al een strafblad. Hij is eerder veroordeeld voor oplichting en geweld en zat in een proeftijd toen hij de nieuwe misdrijven zou hebben gepleegd. Eind maart is er een nieuwe zitting en dan verwacht de officier de complete aanklacht klaar te hebben. De advocaat van de Groninger vroeg de rechtbank zijn cliënt onder voorwaarden vrij te laten, maar daarvoor vindt de rechtbank de zaak te ernstig. Ook vreest ze dat er kans is dat de man in herhaling valt, gezien zijn verleden.

De 19-jarige man zou de misdrijven volgens het OM samen met anderen hebben gepleegd. Of er nog meer mensen zijn opgepakt, werd tijdens de zitting niet bekendgemaakt.

