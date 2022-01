Prik zonder afspraak bij vaccinatielocaties Meppel en Hoogeveen

Een boosterprik krijgen kan vanaf morgen zonder afspraak in Hoogeveen. De locatie in Meppel volgt vanaf komende zaterdag. Het aantal afspraken neemt af waardoor de GGD tijd en ruimte heeft voor vrije inloop.

Daarmee wordt het voorbeeld gevolgd van de locaties in Assen en Emmen, waar de vrije inloop vorige week ingezet werd. Aanvankelijk zaten de locaties in Hoogeveen en Meppel volgeboekt waardoor het hier nog niet mogelijk was. De GGD ziet dat mensen hiervan gebruikmaken omdat het makkelijker is om samen af te reizen naar de locatie met partner, oudere kinderen of huisgenoot.

De GGD durft de garantie te geven dat er een prik klaar ligt voor iedereen die over de drempel overstapt. In de eerste week van dit jaar werden in Drenthe 50.000 boosterprikken gezet. Dat zakte naar 35.000 in de tweede week. Daarom is er ruim voldoende capaciteit.

Kinderen wel op afspraak

Deze week begint de GGD in Hoogeveen en Meppel ook met het vaccineren van kinderen. Dat blijft wel op afspraak. Landelijk is afgesproken dat kinderen een andere behandeling krijgen waarbij meer tijd wordt genomen voor de prik.

