Eis: cel- en werkstraf voor lerares RENN4-school die seks had met leerlingen

De vrouw meldde zich in januari 2020 bij de politie. Daar biechtte ze op dat ze seksueel contact had gehad met twee leerlingen toen ze net 16 en 17 jaar oud waren. Er werd in die periode flink over geroddeld op de middelbare school voor speciaal onderwijs en uiteindelijk kwam het uit. Nadat de docente bij de politie was geweest, deed de school aangifte.

Beide leerlingen zijn ook verhoord door de politie. Eén van hen wilde er niks over kwijt, de ander zei dat er meer is gebeurd dan de docente zelf heeft toegegeven. De officier van justitie gelooft zijn verhaal. Hij gaat ervan uit dat de vrouw twee of drie keer seks met beide jongens heeft gehad tussen september 2018 en januari 2020. De oud-lerares heeft een deel van de handelingen bekend.

'Domme dingen gedaan'

De vrouw was zo'n zes jaar lerares, de jongens zaten in haar mentorklas. Ze was altijd al erg betrokken bij haar leerlingen, vertelde ze tijdens de strafzaak. Het seksueel contact vond plaats na intiem app- en mailcontact tussen haar en de jongens. De vrouw stuurde hen ook seksueel getinte foto's van zichzelf. De seksuele handelingen gebeurden met wederzijdse toestemming. Volgens de rechtbank zitten er aanwijzingen in het dossier dat de vrouw met meer leerlingen intiem contact zocht via de app.

"Ik heb grote fouten gemaakt en heel domme dingen gedaan en ik kan het ook niet mooier maken. Het was gewoon verkeerd", zei de Hoogeveense in de rechtszaal. De vrouw zat in een slecht huwelijk en wilde dolgraag een tweede kind. Omdat dat niet lukte zat een in een vruchtbaarheidstraject. Ze moest hormonen slikken en raakte naar eigen zeggen de weg kwijt in die periode.

"Ik ben hierin verzeild geraakt en ik zag geen weg terug", bekende de vrouw. Ze schaamde zich. Naar eigen zeggen stapte ze in januari 2020 naar de politie om schoon schip te maken. Na de aangifte van de school werd ze ontslagen en toen de zaak in de media kwam, zette haar vriend haar de deur uit.

Baby

Eind augustus zou ze al terechtstaan, maar toen was ze hoogzwanger van haar nieuwe vriend. De strafzaak gaf toen te veel stress, omdat ze geen gemakkelijke zwangerschap had, legde haar advocaat destijds uit. De vrouw vertelde vandaag huilend dat haar baby nu op de intensive care ligt, omdat het erg ziek is.

Dat is een reden voor de aanklager om geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf te eisen. Ook heeft de vrouw geen strafblad en is de zaak al wat ouder. Ze kan ook niet meer werken als docent, omdat ze geen verklaring van goed gedrag meer krijgt. De advocaat van de vrouw was blij dat de officier geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf eiste. Hij benadrukte dat de vrouw niet alle handelingen waarvan ze wordt beschuldigd heeft gepleegd.

De rechtbank doet op 1 februari uitspraak.

Lees ook: