Corona in Drenthe: 600 positieve tests geregistreerd

In Drenthe zijn sinds gisteren 600 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Dat is hoger dan het aantal van gisteren (581). Dat blijkt uit de dagelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal positieve testuitslagen van vandaag ligt net iets onder het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen kwamen er elke dag gemiddeld 603 nieuwe gevallen bij.

Het RIVM registreerde sinds gisteren geen nieuwe ziekenhuisopnames. Onduidelijk is of er mensen zijn overleden aan het coronavirus. Die cijfers ontbraken vandaag in de update van het RIVM.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus sinds 27 februari 2020 (bron: RIVM, 18-01-2022)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 3281 (+35) 10 23 Assen 8828 (+83) 85 25 Borger-Odoorn 3436 (+39) 39 23 Coevorden 6085 (+27) 68 35 Emmen 17938 (+132) 231 97 Hoogeveen 9688 (+66) 101 48 Meppel 5154 (+54) 40 37 Midden-Drenthe 4533 (+34) 45 32 Noordenveld 4039 (+38) 41 28 Tynaarlo 4027 (+36) 31 26 Westerveld 2337 (+20) 23 23 De Wolden 4090 (+26) 44 31 Onbekend 450 (+10) 0 0

Landelijk

Tussen gisterochtend en vanochtend zijn landelijk 31.426 positieve coronatests geregistreerd. Door een technische storing zijn niet alle meldingen binnengekomen. Het werkelijke aantal was dus hoger. Als de meldingen in de komende dagen alsnog worden meegeteld, valt het cijfer mogelijk hoger uit.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 242.961 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 34.709 nieuwe gevallen per dag. Ondanks de storing is dat een nieuw record. Het gemiddelde stijgt voor de 21e dag op rij.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag gedaald tot minder dan 1200, het laagste aantal sinds eind oktober. In totaal liggen er nu nog 1185 patiënten in de ziekenhuizen met het coronavirus onder de leden. Dat zijn 54 minder dan gisteren.

Op de intensive cares liggen momenteel 302 coronapatiënten, 14 minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 40 tot 883.

Het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland meldt dat gisteren in Drenthe twaalf patiënten met corona in het ziekenhuis lagen, van wie drie op de intensive care. De volgende update van het zorgnetwerk is donderdag.