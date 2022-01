Spanning stijgt: Boomstra nog altijd één zege verwijderd van derde wereldtitel

De spanning loopt op in de High Tech Campus in Eindhoven. Ook de elfde partij in de tweekamp om de wereldtitel tussen Roel Boomstra en de Rus Alexander Schwarzman eindigde vanmiddag in remise.

De Internationaal Grootmeester, die opgroeide in Emmen, heeft een 2-0 voorsprong op zijn Russische rivaal. Hij won vorige week woensdag de slopende tie-break en voegde daar vrijdag nog een zege in een reguliere partij aan toe. Maar om wereldkampioen te worden moet je drie keer winnen.

Met open vizier

"Roel doet het heel goed. Hij speelt dominant en heeft de zaken goed onder controle", zegt zijn secondant en kameraad Wouter Sipma uit Hijken. "Tijdens de tie-break haalde hij woensdag een heel hoog niveau. De partijen daarna waren ook een stuk spannender dan in het begin. En dan heeft Roel het echt naar z'n zin. Ze spelen nu allebei met open vizier, dat maakt het allemaal een stuk aantrekkelijker", zegt Sipma.

"Alleen in de derde partij is Roel in de problemen gekomen. Maar daar heeft hij zich uiteindelijk goed kunnen verdedigen. Het is nu vooral zaak om niet ongeduldig te worden."

Tie-break?

Morgen heeft Boomstra nog één kans om z'n derde wereldtitel in een reguliere partij binnen te slepen. Lukt dat niet, dan volgt donderdag een vergelijkbare tie-break als woensdag.

De mannen spelen dan eerst drie rapid-partijen. Daarbij krijgen ze maximaal twintig minuten bedenktijd per persoon en tien seconden per zet. En mocht het nodig zijn, dan volgen er drie nóg snellere blitz-partijen: met tien minuten bedenktijd en vijf seconden per zet. Als er dan nog geen beslissing is gevallen moet een zogeheten super-blitz-partij de beslissing forceren. Daarbij hebben de mannen in totaal maar tien minuten bedenktijd en twee seconden per zet.

"De 2-0 voorsprong die Roel nu heeft, blijft wel gewoon staan", verduidelijkt Sipma. "Als hij morgen niet wint, heeft hij donderdag aan één overwinning genoeg. Maar ook Schwarzman zou op donderdag met drie overwinningen nog de wereldtitel kunnen grijpen."

Weinig te beleven

Het wereldkampioenschap, dat woensdag 5 januari van start ging, is nu bijna twee weken bezig. "De dagen beginnen wel te tellen", zegt Sipma. "Omdat we hier zonder publiek spelen, is het wel heel rustig. Gelukkig hebben we de livestream, waar goed naar gekeken wordt. We doen hier niet veel bijzonders. 's Morgens voor de partij wandelen we meestal een rondje over het sportpark waar ook FC Eindhoven zit. Maar verder is hier niet heel veel te beleven", besluit Sipma.

Lees ook: