Stedelijk Museum in Coevorden 'mag' vandaag open

Er waren meer journalisten dan bezoekers bij de openingshandeling, maar het gaat museumdirecteur Rik Klaucke vooral om het signaal dat hij wil afgeven. Hij noemt het geen protestactie, maar een statement. "Ik kreeg een heel naar gevoel van de persconferentie van vrijdag. Het is zo teleurstellend en onterecht dat wij als culturele instelling dicht moeten blijven. Terwijl bijvoorbeeld een bibliotheek, die hier in hetzelfde pand zit, wel open mag zijn. Hier moet iets aan gedaan worden."

Statement mag

Dus bracht Klaucke afgelopen zaterdag naar buiten dat het Stedelijk Museum in Coevorden vanaf vandaag permanent open zou zijn. Dat was iets te vroeg gejuicht. Burgemeester Renze Bergsma begrijpt de frustratie bij het museum, maar staat een blijvende opening niet toe: "Ze willen een stevig signaal afgeven namens de sector. Dat snap ik en we hebben hier goed over gesproken met elkaar. Het statement mag vandaag gemaakt worden, maar daarna moet het museum weer dicht."

Bergsma: "Het zijn lastige tijden voor ondernemers, horeca en cultuurinstellingen. Je probeert met elkaar het gesprek aan te gaan. Begrip van beide kanten is belangrijk. Ik probeer ruimte te geven voor emoties en om een signaal af te geven, zoals nu bij het museum. Maar als burgemeester is het ook mijn verantwoordelijkheid om daarna te handhaven."

'Ik mis de cultuur'

Het gaat het museum vandaag niet om het aantal bezoekers. Het duurde vanochtend ook even voordat de eerste cultuurliefhebber over de drempel stapte, maar Lydia uit Coevorden wilde er graag weer bij zijn: "Ik hoorde op de radio dat het museum vandaag open ging, dus ik dacht 'Huppatee, ik ga er direct naartoe. Laat iedereen komen, want het is belangrijk dat we de cultuur gaan vieren. Die cultuur mis ik."

Klaucke is blij met de eendaagse opening en hoopt dat de roep om aandacht gehoord wordt: "We kúnnen gewoon veilig open. We houden ons aan de voorzorgsmaatregelen, er zijn geen brandhaarden geweest vanuit musea en wat mij betreft is er geen verschil met commerciële doorstroomlocaties als een warenhuis of een snoepwinkel. Ik geloof echt dat het kabinet hiernaar gaat luisteren en dat er volgende week besloten wordt dat ook wij weer gewoon open kunnen."

Het museum laat weten dat er 25 mensen zijn geweest.

