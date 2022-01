Streep door carnavalsweekend in drie Drentse dorpen; Barger-Oosterveld en Zwartemeer wachten af

Alleen de dorpen Barger-Oosterveld en Zwartemeer hebben de knoop nog niet definitief doorgehakt. Zij richten hun pijlen op volgende week. Mogelijk kondigt de regering dan nieuwe versoepelingen aan, waardoor het vieren van een carnavalsweekend ook weer tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.

Teleurstelling

Dat besluit wordt niet meer afgewacht in Stiekelstad (Barger-Compascuum), Kainbongelstad (Emmer-Compascuum) en Dördouwersstad (Weiteveen). De drie dorpen hebben het carnavalsweekend inmiddels geschrapt. "Groots uitpakken met een feesttent? Nee, dat zit er niet in", aldus een teleurgestelde Manfred Bos, voorzitter van 't Stiekelzwien in Barger-Compascuum. "Wellicht dat de lokale horeca alsnog iets organiseert. Mocht dat lukken, dan wordt het wel op kleine schaal."

Het is ook een klap voor het moraal. De energie om nog iets op poten te zetten zakt weg" Frank Berendsen - Voorzitter carnavalsvereniging Kainbongels

Meer dan een leuke avond met de leden van de Kainbongels zit er ook in Emmer-Compascuum niet in, verwacht voorzitter Frank Berendsen. "Qua voorbereidingen en vergunningen begint het wel krap te worden." Voor Berendsen is het huilen met de pet op. "Het is ook een klap voor het moraal. De energie om nog iets op poten te zetten zakt weg bij de mensen."

Weiteveen speelt met het idee om met een zomers alternatief te komen, meldt Erik Blaauw van de Dördouwers. "Wellicht een evenement van één of twee dagen." De vereniging wil daarbij geen andere evenementen in de wielen rijden. "Het moet niet samenvallen met het geplande dorpsfeest van buurdorp Nieuw-Schoonebeek. Als het er van komt, dan gebeurt het wel zonder optocht", is het enige wat Blaauw erover kan zeggen.

Een feesttent in Barger-Oosterveld tijdens carnaval is nog altijd niet van de baan (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Meer dan feest en biertje

In Zwartemeer is er nog geen definitieve beslissing gevallen. "Maar het wordt wel een lastig verhaal in een anderhalvemetersamenleving", aldus Wim Bos van De Veentrappers. "Of ik licht aan het einde van de tunnel zie? Eerder een waakvlam." Vooralsnog wacht Zwartemeer het besluit van de regering af.

Het vooruitzicht dat alle carnavalsactiviteiten voor de tweede keer achter elkaar worden afgeblazen stemt Bos niet bepaald vrolijk. "Want carnaval is meer dan alleen feest en een biertje. Het is ook het saamhorigheidsgevoel dat je uitdraagt met zo'n viering. Iedereen ziet elkaar in deze tijd al zo weinig", besluit hij.

Startblokken

De hoop gloort nog het meest in Barger-Oosterveld - tijdens carnaval beter bekend als Flintenstad - laat Mark Siekman van carnavalsvereniging De Zeskante Steen weten. "De optocht gaat niet door, maar het carnavalsweekend hangt nog", vertelt hij. "De organisatie daarvoor is in handen van de lokale horeca. Zij wachten de eerstvolgende persconferentie af voordat zij een definitief besluit nemen."

Technisch gezien staat alles in de startblokken en kan er bij groen licht snel geschakeld worden. "Wel moeten we volgende week zeker weten of we los mogen of niet. Met een maand voorbereidingstijd is de organisatie nog mogelijk. Nee, een feesttent is bij ons nog niet van de baan."

