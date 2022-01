Inwoners Broekstreek geven gemeente huiswerk voor gepland fietspad

Het traject Nijlande-Ekehaar is een ontbrekende schakel in het fietspadennetwerk van Aa en Hunze. Fietsers moeten tussen de dorpen Ekehaar, Eldersloo en Nijlande nu over de rijbaan, waarover vaak landbouwvoertuigen en vrachtwagens rijden. Ook inwoners hebben daarom belang bij de komst van een fietspad.

Particuliere grond

De gemeente wil het deel van het fietspad tussen Ekehaar en Eldersloo aanleggen aan de zuidkant van de weg. Tussen Eldersloo en Nijlande moet het pad aan de noordkant van de weg komen. De medewerking van die inwoners heeft de gemeente daarbij hard nodig. Veel grond op de route is eigendom van particulieren en dus zal Aa en Hunze met hen in overleg moeten om het fietspad te kunnen aanleggen.

Meerdere inwoners hebben aangegeven de plannen wat te willen laten wijzigen. Zo schrijf één van hen in een brief aan de gemeente het deel tussen Eldersloo en Ekehaar liever aan de noordzijde te zien komen. Weer een ander hoopt dat Aa en Hunze een deel van de rijbaan wil verleggen, om te voorkomen dat het fietspad door een voortuin heen moet. Behalve met inwoners moet de gemeente ook rekening houden met de natuur: bomenkap langs de route wil Aa en Hunze zoveel mogelijk vermijden.

Kritiek op proces

Stichting Dorpsbelangen De Broekstreek ziet het fietspad graag komen, maar wil wel dat de gemeente goed luistert naar de wensen van de inwoners. In een brief aan de gemeente is Dorpsbelangen kritisch op de manier waarop de gemeente in eerste instantie te werk ging. Het college van burgemeester en wethouders heeft een extern bureau een route voor het fietspad laten maken, maar Dorpsbelangen vindt dat Aa en Hunze beter eerst om tafel had gekund met de inwoners.

Wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) zegt te hebben geluisterd naar die kritiek. Zo is het verzoek om de rijbaan op een deel van de route te verleggen al meegenomen in de plannen. "Door de reacties van de mensen ligt er huiswerk voor ons. Dit fietspad is een belangrijke schakel en we willen graag dat het plan breed gedragen wordt", zei Heijerman vorige week tijdens een informerende bijeenkomst.

De gemeente gaat volgens de wethouder de komende tijd in gesprek met de grondeigenaren en hoopt half februari meer duidelijkheid te geven over de plannen voor het fietspad.