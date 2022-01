Politie waarschuwt voor mogelijk gevaarlijke situaties in bos Boschoord

De politie in Westerveld waarschuwt iedereen die het bos bij het Grote Ven in Boschoord bezoekt om op te passen voor mogelijk gevaarlijke situaties. Dit naar aanleiding van een vreemde constructie die gisteren in het bos bij het gehucht op de Drents-Friese grens werd aangetroffen door een voorbijganger.

Daar ontdekte iemand dat er een touwtje was gespannen over een vlonder die in aanbouw was. Aan dat touwtje zat een kapotgeslagen fles vast, waardoor de situatie had kunnen ontstaan dat wanneer iemand tegen het touwtje was gelopen, diegene in aanraking was gekomen met de scherpe glasrand van de fles. "Gelukkig is dit op tijd gezien en is het niet tot een gevaarlijke situatie gekomen", schrijft de politie in Westerveld.

De politie wil graag meer weten wie verantwoordelijk is geweest voor deze gevaarlijke situatie. Niet in de laatste plaats omdat er onlangs een soortgelijke constructie in de omgeving werd aangetroffen, maar dan op een ruiterpad. Wie meer over één van de twee voorvallen weet, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.