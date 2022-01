Henk Heijerman verruilt wethouderschap Aa en Hunze voor plek in de raad

"Dit was voor mij een lastige maar weloverwogen keuze. Ik heb besloten niet terug te komen als wethouder", licht Heijerman toe. In een persbericht van zijn partij legt de 65-jarige Heijerman aan eerder te willen stoppen met werken, vaker op pad te willen gaan en meer andere dingen te willen doen. "Tuinieren bijvoorbeeld", vertelt hij. Tot en met de installatie van een nieuw college na de verkiezingen blijft Heijerman als wethouder van Gemeentebelangen in Aa en Hunze.

'Zeer plezierig wethouderschap'

Heijerman is bijna zestien jaar actief in de gemeentepolitiek. Eerst vier jaar als raadslid, daarna vier jaar als fractievoorzitter en nu bijna acht jaar als wethouder. Als hij terugblikt op zijn wethouderschap omschrijft hij die periode als iets dat hij "zeer plezierig heeft ervaren." De vele contacten die hij in de gemeente met inwoners en bedrijven heeft opgedaan en het mogen meedenken en meehelpen in het nog mooier maken van de gemeente Aa en Hunze, blijven hem naar eigen zeggen bij.

"Natuurlijk zijn het lange dagen en ben je ook in het weekend veel op pad, maar ik krijg er veel voor terug. Ik vind het prachtig om te zien en horen als inwoners vertellen hoe trots ze zijn op hun omgeving of dorp. Dat enthousiasmeert en daar krijg ik energie van. Juist daarom verlaat ik ook niet de gemeentepolitiek. Ik blijf actief verbonden aan Gemeentebelangen."

Gemeentebelangen zoekt al naar opvolging

De partij is op haar beurt blij dat Heijerman beschikbaar blijft als raadslid. "Omdat Heijerman eerder een duidelijke twijfel uitsprak over zijn vervolg als wethouder, zijn we al langer bezig om te kijken naar opvolging", zegt GB-voorzitter Ivo Berghuis: "En we willen dit graag goed doen", vervolgt hij. "Als we een wethouder mogen leveren, dan moet er een waardig opvolger staan."