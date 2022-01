Protestactie Kapsalon Theater gaat door ondanks waarschuwing: 'De maat is vol'

De landelijke actie Kapsalon Theater, waarbij bezoekers een knipbeurt krijgen terwijl ze naar een voorstelling kunnen kijken, wordt vandaag in vier Drentse plaatsen uitgerold. De Tamboer in Hoogeveen, het Rensentheater in Emmen, Podium Nijend24 in Anderen en Theater Hofpoort in Coevorden maken zich allemaal sterk voor de actie. omdat de kappers sinds afgelopen weekend weer aan het werk mogen, terwijl de cultuursector nog gesloten blijft.

De frustratie over het uitblijven van versoepelingen in de cultuursector zit onder meer hoog in Coevorden. De Coevorder ondernemers van Theater Hofpoort, Kapsalon MOOI en Stadscafé Vancouver concluderen, nadat ze het coronabeleid twee jaar lang hebben gevolgd, dat de culturele sector, de horeca en het nachtleven steeds kinderen van de rekening zijn.

Onwerkbare situatie

"De cultuursector heeft zich altijd flexibel, zorgvuldig en met inlevingsvermogen tot het coronabeleid opgesteld", zegt Saskia Kluwen, directeur van Theater Hofpoort, tegenover ZO!34. Maar de maat is nu vol volgens haar. "Het gebrek aan perspectief en kortetermijncommunicatie is voor de culturele sector onwerkbaar. Daarom hebben wij ons aangesloten bij de landelijke Kapsalon Theater-actie van Sanne Wallis de Vries, die vandaag zelf in het Resentheater staat, en Diederik Ebbinge", legt Kluwen uit.

In kapsalon Mooi aan de Weeshuisstraat treden vandaag tussen 15.00 en 17.00 uur de zangeressen Larissa Baak uit Coevorden en Martijje (Lubbers) uit Grolloo op. Han Mulder van Stadscafé Vancouver serveert hapjes en drankjes. Het publiek bestaat uit klanten die al een afspraak bij deze kapper hebben. Andere bezoekers zijn niet welkom. De betrokken ondernemers zijn blij met deze eenmalige actie. Het is volgens hen de juiste manier om op een ludieke manier én de geldende coronaregels aandacht te vestigen op de nijpende situatie in de culturele sector.

"Uit onderzoek is gebleken dat er tijdens de openstelling nauwelijks besmettingen in theaters zijn waargenomen", zegt Kluwen. "Wij vestigen onze hoop daarom op onze nieuwe minister Robbert Dijkgraaf en Gunay Uslu, staatssecretaris van cultuur, om voortvarend te werk te gaan en de belangen van onze sector op een juiste manier te behartigen."

'Cultuursector niet meer braafste jongetje van de klas'

De protestactie Kapsalon Theater gaat door, ondanks dat er volgens het veiligheidsberaad op gehandhaafd zal worden. Initiatiefnemer Diederik Ebbinge legt zich echter niet neer bij die boodschap. "Wij zijn altijd het braafste jongetje van de klas geweest. En ik ben helemaal geen actievoerder, maar dit voelde voor mij als het moment waarop het misschien wel goed is om te besluiten dat we niet meer het braafste jongetje van de klas zijn. Dit is de nerd op zijn bek timmeren", zei Ebbinge gisteren.

