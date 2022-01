Wat vind jij: Kinderhartchirurgie moet in Groningen blijven

Het kinderhartcentrum in het UMCG in Groningen wordt met sluiting bedreigd. Minister Kuipers van Volksgezondheid wil de kinderhartchirurgie concentreren in Utrecht en Rotterdam. Een petitie om sluiting te voorkomen werd honderdduizenden keren getekend.

Nu melden bronnen bij de hartcentra in Utrecht en Rotterdam in Dagblad van het Noorden dat het sterftecijfer in het kinderhartcentrum in Groningen al jaren hoger zou zijn dan in de andere centra. In 2020 was er in Groningen zelfs een uitschieter met een sterfte van ruim 13 procent van de pasgeborenen terwijl het gemiddelde van de kinderhartcentra in Rotterdam, Utrecht en Leiden rond de 4 procent schommelt, meldt de krant.

'Appels met peren vergelijken'

Het UMCG stelt dat het een kwestie is van appels met peren vergelijken en is er discussie over de manier waarop de cijfers worden geregistreerd. De 13,5 procent sterfte in 2020, in werkelijkheid vijf van de 36 operaties, zou een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn doordat er ernstig zieke kinderen zijn geopereerd die weinig overlevingskans hadden. "Het ging in sommige gevallen om baby's die op verzoek van de ouders een allerlaatste kans kregen hoewel hun kansen extreem slecht waren'', zegt hoofd van de kinderafdeling Eduard Verhagen. "Als we ze niet geopereerd hadden waren ze buiten de telling gebleven.''

Volgens de bronnen zouden de cijfers hebben meegespeeld bij het besluit van voormalig minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid om te komen met het plan om het kinderhartcentrum in Groningen te sluiten. Minsister Kuipers liet vorige week weten dat hij vasthoudt aan het plan van zijn voorganger. Als het kinderhartcentrum sluit, betekent het het heel veel jonge patiëntjes uit Noord- en Oost-Nederland en hun ouders veel verder moeten reizen.

Wat vind jij?

Terecht dat deze specifieke zorg geconcentreerd in Utrecht en Rotterdam of moet de kinderchirurgie in Groningen blijven?