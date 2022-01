Erjen Derks stopt als wethouder in Midden-Drenthe

"Het was een eer om dit werk te mogen doen in de regio waar ik mijn wortels heb liggen en waar ik ben opgegroeid. Daar ben ik dankbaar voor", zegt Derks "Maar ik wil mijn grenzen blijven verleggen en ook andere organisaties leren kennen."

De 31-jarige Beilenaar zit sinds 2018 in het college van burgemeester en wethouders namens Gemeentebelangen. Daarvoor was hij raadslid voor D66. In 2017 wilde hij lijsttrekker worden voor D66 voor de verkiezingen van het jaar daarop, maar legde het toen af tegen Harma van der Roest. In maart 2018 werd bekend dat hij kandidaat-wethouder werd voor Gemeentebelangen. Een stap die Van der Roest 'niet verrassend' vond, maar via sociale media moest vernemen.

Sport, onderwijs en jeugd

Als wethouder in Midden-Drenthe had Derks onder meer sport, onderwijs en jeugd in zijn portefeuille. De scheidend wethouder kijkt tevreden terug op de afgelopen vier jaar. "Er ligt duidelijk stappenplan voor nieuwe kindcentra en schoolgebouwen en de sportaccommodaties in onze gemeente zijn verduurzaamd. (...) Bovendien werken we binnen zowel het sport- als jeugdakkoord met ongeveer tachtig organisaties aan een leefomgeving voor kinderen die ervoor zorgt dat zij een eerlijke kans op een gezonde toekomst krijgen."

Gemeentebelangen-fractievoorzitter Jannes Kerssies betreurt het vertrek van Derks. "We hebben met succes samengewerkt en echt verandering gebracht in de lokale politiek. Met Derks verliezen we een uitstekende, bevlogen bestuurder met oog voor de menselijke maat."

Nieuwe kandidaat-wethouder nog onbekend

Het is nog niet duidelijk wie Gemeentebelangen op het oog heeft als kandidaat-wethouder voor de volgende periode, mocht de partij weer in het college komen.