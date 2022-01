Sanne Wallis de Vries zegt optreden Kapsalon Theater in Emmen af vanwege quarantaine

Sanne Wallis de Vries komt vanavond niet naar het Rensentheater in Emmen. De cabaretière zou daar een ludiek optreden geven vanwege de actie Kapsalon Theater, maar kan niet, omdat ze thuis in quarantaine zit.

"Tot mijn grote verdriet moet ik door 'n coronageval binnen de familie thuis blijven. Maak er de mooiste dag van het jaar van. En stuur af en toe 'n foto of een filmpje, zodat ik kan mee genieten. Handhavers, laat je lekker knippen", schrijft Wallis de Vries op Twitter.

Protestactie

Kapsalon Theater is een landelijke protestactie, bedacht door haar en collega Diederik Ebbinge tegen het coronabeleid van het kabinet. De artiesten vinden het onterecht dat winkels en kapsalons afgelopen weekend weer open mochten, maar de cultuursector volledig gesloten moet blijven. Overal in Nederland worden theaters voor één dag omgebouwd tot kapsalon of sportschool en komen artiesten optreden.

Jannet Westebring van het Rensentheater laat weten dat het Rensentheater vanavond wel open gaat. Er wordt een vervanger geregeld voor Wallis de Vries, maar wie dat is, kan Westebring nog niet zeggen.

Ook in Theater Hofpoort in Coevorden, Theater De Tamboer in Hoogeveen en Podium Nijend24 in Anderen treden vandaag artiesten op in het kader van Kapsalon Theater.

