Slijterijen profiteren van corona: 'Heel goede jaren gedraaid'

Dat merken ze bij Slijterij Dikkers in Hoogeveen ook. Zo werd er vanwege de horecasluiting meer thuis gedronken en dus meer gekocht bij de slijter. "Als winkel kijken we tevreden terug. Gelukkig zijn we een essentiële winkel en konden mensen hiernaartoe", zegt medewerker Roel Rauwerdink.

Volgens hem werden er veel 'exclusievere' drankjes verkocht, die je normaal gesproken in een bar zou bestellen. "Mensen wilden toch het weekendgevoel hebben en kwamen hier dan iets halen", zegt hij.

Aantal slijterijen al jaren stabiel

Rauwerdink verwacht niet dat de aanloop naar de slijterij straks veel minder wordt, als de horeca weer open mag. "Mensen hebben gelukkig weer de keuze om uit eten te gaan en andere leuke dingen te doen. Maar ik denk dat mensen thuis bijvoorbeeld nog steeds leuke dingen gaan doen met vrienden en dan wat lekkers willen kopen."

Er is eigenlijk ook geen aanleiding om te denken dat slijterijen veel minder omzet gaan draaien, want uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat het aantal slijterijen in ons land de laatste vijf jaar behoorlijk stabiel is. In 2016 telde de KvK 2.009, eind vorig jaar waren dat er 2.063.

De KvK keek overigens naar winkels die als slijterij staan ingeschreven en dus drankverkoop als 'hoofdactiviteit' hebben. Supermarkten en delicatessenwinkels zijn niet meegenomen in de cijfers. Bijna de helft van de slijterijen zit in Noord-Holland en Zuid-Holland.

Iets minder slijters in Drenthe

Het aantal slijterijen in Drenthe nam in de afgelopen vijf jaar met zo'n 6 procent af: van 48 naar 45 slijterijen. Alleen Friesland (44) en Flevoland (35) tellen minder slijterijen dan Drenthe.

Bekijk hieronder hoe Slijterij Dikkers in Hoogeveen het is vergaan tijdens de coronacrisis: