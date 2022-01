Op de Hondsrug komt geschiedenis tot leven, maar waarom eigenlijk?

Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit! door Arjan Pouw uit Zuidlaren.

Wat is een Geopark?

Een Geopark is een park waar de geschiedenis van de natuur en cultuur onder de aandacht wordt gebracht bij de bezoekers. Rond 2000 namen vier Europese gebieden met een unieke geologische geschiedenis en cultuurhistorie het initiatief voor het Geopark-netwerk. Dit waren de Eifel in Duitsland, het eiland Lesbos in Griekenland, de Haute Provence in Frankrijk en de Maestrazgo in Zuidoost-Spanje. Inmiddels zijn er meer dan 160 Geoparken wereldwijd.

Ontstaan Geopark de Hondsrug

De Hondsrug bestrijkt het gebied tussen Groningen en Emmen. In het Hondsruggebied ontstond in 2010 het initiatief om de oude verhalen van het gebied meer aandacht te geven. Het verhaal van de ontstaansgeschiedenis en van de mensen die er altijd gewoond hebben. Zo ontstond het idee om het Hondsruggebied een Geopark te laten worden.

In september 2013 heeft het Hondsruggebied de status van Global Geopark gekregen en werd daarmee het eerste Geopark in Nederland.

UNESCO

Hoe zit het dan met die UNESCO status? Op 17 november 2015 heeft de Algemene Vergadering van UNESCO besloten om de 120 Geoparken in de wereld die er toen waren, waaronder het Hondsruggebied, een UNESCO-status toe te kennen. De parken mogen zich een UNESCO Global Geopark noemen.

De UNESCO-status is een bijzondere erkenning en zal, naar verwachting, een toeristische impuls en economische spin-off geven. De Hondsrug is op dit moment het enige Global Geopark van Nederland.

In onderstaande film kun je zien wat de Hondsrug is, en hoe de geschiedenis daar tot leven komt:

Maar wat betekent dat voor de Hondsrug?

Voor de Hondsrug is de toekenning van de UNESCO-status een grote opsteker. Een UNESCO-label kan de toeristische aantrekkingskracht van een gebied flink vergroten. Dat kan een economisch voordeel voor het gebied opleveren.

Alle Geoparken zijn lid van het Global Geoparks Network (GGN), een internationaal samenwerkingsplatform.

Voor altijd een Geopark?

Dat de Hondsrug nu die status van UNESCO Global Geopark heeft, wil niet zeggen dat dit voor altijd en eeuwig is. Deze status wordt namelijk gegeven voor een periode van vier jaar. Elke vier jaar vindt er een evaluatie plaats, met als resultaat bij een positieve evaluatie een verlenging van de status van UNESCO Global Geopark.

Voor de Hondsrug is 2017 het jaar van haar eerste evaluatie. In februari 2018 heeft het Hondsruggebied te horen gekregen dat zij de evaluatie met goed gevolg heeft afgerond. De status van UNESCO Global Geopark is met vier jaar verlengd. In oktober vorig jaar is opnieuw een evaluatie gedaan door UNESCO. Dit voorjaar zal bekend worden of het Hondsruggebied ook de komende vier jaar als UNESCO Global Geopark wordt aangemerkt.

