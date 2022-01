Hangjongeren krijgen plekje in buurtcentrum 't Markehuus in Assen

Ramen werden ingegooid, zwerfafval werd op straat gegooid en er was geluidsoverlast. Arie Kant van buurtcentrum 't Markehuus in Peelo had last van jongeren. In plaats van klagen ging hij zelf het gesprek aan met de jeugd. Dat pakte goed uit, de jongeren hebben een plekje gekregen in het buurtcentrum en doen er nu ook vrijwilligerswerk.

"Het leek hier wel een tweede vestiging van de McDonald's", vertelt Arie Kant van 't Markehuus. "Ik dacht: nu is het klaar. Toen ben ik naar de jongeren toegegaan en heb ik ze gevraagd om bij mij binnen te komen. 't Markehuus is het huis van en voor de wijk, dus ook voor de jongeren."

'De vrienden van Peelo', zoals Kant de groep noemt, zijn niet alleen welkom om warm en droog binnen te zitten. Door geld van stichting STILA (die sociale ideeën ondersteunt) kunnen de jongeren ook wat te drinken krijgen.

'Even schrikken'

De vriendengroep van Yente en Lisa zat altijd buiten in de buurt van 't Markehuus. Dat er een volwassene naar ze toe kwam met zo'n voorstel was even schrikken. Yente: "We vonden dat een beetje vreemd, want we 'schrikken de meeste ouderen af'. Het is dan opeens heel raar dat iemand vraagt of wij binnen willen zitten en gratis drinken willen krijgen."

De meiden zijn blij met de plek en het heeft ook nog een positieve impact gehad op de vriendengroep. Ze bespreken nu meer elkaars problemen en helpen elkaar ook daarbij. Zo gaan ze het gesprek aan met Kant, maar ook met Vaart Welzijn.

Minder op straat

Lisa: "We zitten soms met z'n allen binnen om te praten over onze dag. Dan vertellen we ook privézaken. Dat gebeurde eerder eigenlijk nooit. Dit komt ook omdat de groep kleiner is geworden en iedereen elkaar begrijpt."

"Maar soms kan dat lastig zijn", vult Yente aan. "Sommigen van ons maken dezelfde dingen mee thuis. Dan komen herinneringen weer naar boven, maar gelukkig kunnen we daar met elkaar over praten."

Door de plek in het 't Markehuus hebben de meiden het gevoel dat ze minder in de verleiding komen om dingen te doen die niet mogen. "Sinds ik hier ben gekomen ben ik anders dan toen ik elke dag op de straat was. Toen ben ik een beetje de verkeerde kant opgegaan. Nu gaat het beter op school en beter met mij", vertelt Yente.

Geen goede thuisbasis

Kant vindt het belangrijk dat andere wijkcentra zijn initiatief volgen. "Sommigen van de hangjongeren hebben thuis niks of hebben geen goede thuisbasis, maar meestal is het verveling, waardoor deze jongeren zoekende zijn. Ik wil ze graag een plek bieden waar ze met soortgenoten kunnen praten en dat jij als volwassene ook contact met ze hebt. Zo kan je ook in de gaten houden of ze niet ontsporen. Het heeft zijn vruchten afgeworpen, want naast een chillplek draait een aantal van de jongeren nu ook mee als vrijwilliger achter de bar."

