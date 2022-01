Gemeente onderzoekt illegale huisvesting van arbeidsmigranten in pipodorp Oranje

Wonen er arbeidsmigranten in Oranje? Of komen zij er binnenkort te wonen? Dat willen de gemeente Midden-Drenthe en inwoners uit Oranje graag weten. De gemeente heeft meerdere malen aangegeven geen huisvesting te willen op het vakantiepark.

De lampen bij enkele huisjes branden, de kachel staat aan en de ramen worden geblindeerd. Busjes van het uitzendbedrijf Unie-Pool rijden samen met auto's met Poolse en Litouwse nummerborden af en aan. Deze signalen zetten inwoners van Oranje op scherp. Ze vrezen voor illegale praktijken van de nieuwe eigenaar.

De gemeente heeft handhavers naar het terrein gestuurd. "We kunnen namelijk pas dingen doen als onze handhavers hebben geconstateerd dat er iets niet klopt", licht wethouder Dennis Bouwman toe. "De handhavers constateerden inderdaad ontwikkelingen, dat is ongewenst. Daarom bereiden we ons nu voor op vervolgstappen."

Busjes af en aan

"We ervaren geen overlast, dat is fijn maar dit is geen geruststelling," vertelt inwoner Marco Gerritsen die namens het dorp optreedt als woordvoerder.

"Je merkt er bijna niets van", vervolgt Gerritsen. "Dat doen ze wel slim. De ramen zijn niet voor niets geblindeerd. Je kunt hooguit de busjes tellen die het terrein op en af rijden. Het is afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen."

Vorig jaar kocht ondernemer Amresh Bajnath het pipodorp achter Speelstad Oranje van ondernemer Hennie van der Most. Zijn doel: van het voormalige vakantiepark weer een asielzoekerscentrum maken, net als dat van 2014 tot 2017 het geval was.

Maar de buurt en de gemeente zien dat plan niet zitten. Ook grootschalige woningbouw ziet de omgeving niet zitten. De ondernemer probeert inwoners nog steeds te overtuigen middels een financiële tegemoetkoming. Die gesprekken vinden deze maand plaats. Nu blijkt dat er op de achtergrond ook andere activiteiten op het park plaatsvinden. Ondernemer Amresh Bajnath wil niet reageren op het verhaal.

Huisjes klaar voor verblijf

Uitzendbedrijf Unie-Pool uit Staphorst met flexwerkers uit Polen, Letland, Litouwen en Roemenië, zegt inderdaad op het terrein in Oranje bezig te zijn met de woningen. "We moeten dat eerst opknappen voordat we er kunnen verblijven. Dat heeft ook nog wel wat haken en ogen wat betreft vergunningen bij de gemeente."

Enkele inwoners stellen dat de huisjes op dit moment al bewoond worden. Ook de gemeente heeft die conclusie nu getrokken. Vanavond wil de wethouder in de commissie Algemeen Bestuur er verder op in gaan.

Raadsleden roeren zich. Zo stelde D66 vragen over de activiteiten en heeft Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork aangedrongen op snelle en strenge handhaving. "De gemeente moet onmiddellijk ingrijpen", zegt Charles de Haas van de partij. "Onderzoek doen is goed, maar spoed is gewenst. Het is een duister zaakje en dat kan niet. Het gaat ook over brandveiligheid en woonomstandigheden."

Kat-en-muisspel

"Het is een kat-en-muisspel", legt buurtbewoner Gerritsen uit waarbij hij wijst op het gegeven dat de nieuwe eigenaar de grenzen aan het verkennen is van het gemeentelijke beleid.

Aan de voorkant van Speelstad Oranje, het gedeelte wat ondernemer Hennie Van der Most officieel bezit, wordt ondertussen gerenoveerd met als doel weer een attractiepark te worden. Daar blijven regelmatig werknemers slapen die voor Van der Most de werkzaamheden verrichten. Volgens de ondernemer heeft de voorkant nog een hotelbestemming en mag dat daarom.