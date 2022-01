Club Limbo blijft tóch dicht: gemeente verbiedt ludieke actie

Club Limbo in Emmen doet vanavond niet mee aan de ludieke actie tegen het coronabeleid van de overheid. In navolging van de landelijke actie Kapsalon Theater, waarbij theaters ondanks de verplichte sluiting toch open gaan onder het mom van een kapsalon, zou ook Club Limbo vanavond de deuren openen. De club zou worden omgetoverd tot kapsalon en danskliniek.

De gemeente Emmen heeft de actie alsnog verboden, meldt Club Limbo op haar Facebookpagina, ondanks dat de horecagelegenheid de actie in samenspraak met de gemeente zegt te hebben georganiseerd. "Vanmorgen zijn we echter gebeld door de gemeente met het bericht dat de club toch NIET open mag. (...) Het argument vanuit de gemeente is dat zij zijn gebeld door de GGD met de vraag waar wij in hemelsnaam wel niet mee bezig zijn. Het moet dan ook volgens de GGD per direct worden gestopt en er moet 100 procent worden gehandhaafd."

Niet volgens de regels

Woordvoerder Anita Klingenberg nuanceert het bericht op de Facebookpagina van de club. "Wij wilden Club Limbo echt de ruimte geven om een statement te maken, omdat we heel goed weten in welke situatie de club zit. Die mag bij de versoepelingen pas als één van de laatste locaties weer open. Daarom hebben we samen gekeken of de club kon aansluiten bij de Kapsalon Theater-actie."

"Maar zo'n actie moet wel volgens de coronaregels worden georganiseerd. Dat houdt in dat het een geplaceerd evenement moet zijn met coronatoegangsbewijs, waarbij ook anderhalve meter afstand wordt gehouden", vervolgt Klingenberg. "Wij voorzagen dat de actie in Club Limbo zou uitdraaien op een dansfeest en dat is niet volgens de regels. Daarom heeft de burgemeester besloten het te verbieden. We moeten niet hebben dat er nieuwe besmettingen uit voortkomen."

Klingenberg ontkent dat het de GGD was die de gemeente erop gewezen heeft dat de actie niet door de beugel kon. "Mogelijk heeft onze medewerker die contact heeft gehad met de club wel gezegd dat we vragen van de GGD kunnen krijgen als er besmettingen uit voorkomen."

Vergunning in gevaar

Als Club Limbo de deuren toch opent, komt de vergunning in gevaar, staat te lezen in het Facebookbericht van de club. De horecagelegenheid heeft al eerder een waarschuwing gehad vanwege een feest op het dakterras en wil geen risico lopen, want "Vergunning = Limbo en Limbo = levenswerk".

De andere actie in het kader van Kapsalon Theater in Emmen, in het Rensentheater, mag gewoon doorgaan. De gemeente controleert wel of de regels worden nageleefd, zegt Klingenberg. "Als alles volgens afspraak gaat, is het prima." Cabaretière Sanne Wallis de Vries, initiator van de landelijke actie, komt zelf niet naar Emmen. Zij zit in quarantaine vanwege een coronageval in de familie, liet ze vanochtend weten.

