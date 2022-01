Starters Dwingeloo willen in gesprek met de gemeente over woningen

Starters in Dwingeloo laten zich horen. De woningmarkt zit volkomen vast en dat maakt het met name voor deze groep moeilijk om een woning te krijgen. Ze willen meer regie van de gemeente Westerveld. "Woningbouw moet je niet aan de markt overlaten."

Een korte blik op Funda zegt genoeg: op dit moment zijn er welgeteld twee huizen beschikbaar in Dwingeloo. Vraagprijs vanaf 650.000 euro.

De woningcrisis raakt bijna elke laag van de bevolking, maar starters misschien nog een beetje meer. Deze groep kan immers niet terugvallen op de overwaarde van hun woning, omdat ze nog niks hebben opgebouwd. Ook huurprijzen in de vrije sector zijn nog nooit zo hoog geweest.

Een aantal starters in Dwingeloo zoekt elkaar daarom op om samen een vuist te maken.

Prioriteit

Ze eisen meer regie van de gemeente Westerveld. "We willen een toezegging van de wethouder, waarin hij zich hard maakt voor nieuwe woningen voor ons", zegt initiatiefnemer Marit Gorter. Ze is 27 jaar en al een aantal jaar op zoek naar een eigen woning in het dorp. "De gemeente heeft onlangs toegezegd dat ze van starters- en seniorenwoningen een prioriteit maken, maar dat is niet genoeg. Zo lang met name projectontwikkelaars nieuwe huizen bouwen komen wij er niet tussen."

Ze verwijst onder andere naar een groot nieuwbouwproject aan de noordkant van Dwingeloo, dat aansluit op de wijk Valderse. Er moeten zo'n zeventig nieuwe woningen komen voor alle doelgroepen. Maar omdat de grond in handen is van een projectontwikkelaar, groeien de prijzen met de markt mee. "Dan is een starterswoning alsnog te duur voor ons", zegt Gorter.

Zonder projectontwikkelaar

Samen met haar lotgenoten draagt ze een aantal ideeën aan, die ze onlangs aan de raad presenteerde. "Laten we beginnen door een commissie in te stellen," stelt Gorter voor, "waarin jongeren en starters actief mee kunnen denken over dit probleem. We hebben veel kennis over dit onderwerp en die willen we graag inzetten. Maar ondersteun ons bijvoorbeeld ook met het opzetten van een CPO."

Een CPO is een 'collectief particulier opdrachtgeverschap'. Daarbij ontwikkelt een groep inwoners een eigen bouwproject, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. Dat bespaart kosten en geeft de initiatiefnemers meer ruimte om te bouwen naar hun wensen.

Nauwelijks op de hoogte

Daarnaast mag de gemeente best wat meer moeite doen om starters te bereiken, vinden de jongeren. Gisteravond debatteerde de gemeenteraad over de nieuwe omgevingsvisie, een toekomstbeeld waarin staat hoe de gemeente eruit moet zien in 2040. Ook woningbouw komt daarin uitgebreid aan bod. Toch was Gorter daarvan nauwelijks op de hoogte. "Terwijl ik me toch best veel in dit onderwerp verdiep", zegt ze. "Maar we lezen niet het lokale huis-aan-huisblad en kijken niet op de website van de gemeente. We willen informatie krijgen via sociale media, daar waar jongeren wel actief op zijn."

Gorter en haar initiatiefnemers krijgen veel bijval vanuit de raad en ook wethouder Klaas Smidt snapt de frustratie over de communicatie. Maar hij geeft aan dat dit in de praktijk lastig is. Daarom biedt hij aan om het in de raad nog eens te bespreken. "Het is bijna van alle tijden dat gemeente moeite heeft om de jongere inwoners te bereiken. Als overheid hebben we de plicht om alle gesprekken en informatie te archiveren", zegt hij. "Maar als we op alle platformen actief moeten zijn, is dat lastig."

