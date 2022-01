Tiebreak moet morgen definitieve beslissing forceren in WK-strijd

Morgen is het erop or eronder voor Roel Boomstra. Dan kan hij ten koste van de Rus Alexander Schwarzman zijn derde wereldtitel binnen hengelen. Tijdens de twaalfde speelronde werd het vandaag opnieuw remise.

De Internationaal Grootmeester, die opgroeide in Emmen, heeft een 2-0 voorsprong op zijn Russische rivaal. Hij won vorige week woensdag de slopende tiebreak en voegde daar vrijdag nog een zege in een reguliere partij aan toe. Maar om wereldkampioen te worden moet je drie keer winnen.

Sneldammen

Boomstra heeft morgen tijdens de allesbeslissende tiebreak dus genoeg aan één zege. De mannen moeten dan sneldammen. Ze spelen eerst drie rapid-partijen. Daarbij krijgen ze maximaal twintig minuten bedenktijd per persoon en tien seconden per zet. En mocht het nodig zijn, dan volgen er drie nóg snellere blitz-partijen: met tien minuten bedenktijd en vijf seconden per zet. Als er dan nog geen beslissing is gevallen moet een zogeheten super-blitz-partij de beslissing forceren. Daarbij hebben de mannen in totaal maar tien minuten bedenktijd en twee seconden per zet.

Tiebreak vanaf 11 uur

Het wereldkampioenschap, dat woensdag 5 januari van start ging, is nu twee weken bezig. Boomstra werd in 2016 en 2018 wereldkampioen. Schwarzman heeft inmiddels vijf wereldtitels op z'n naam staan. De tiebreak op de High Tech Campus in Eindhoven begint morgenvroeg om 11.00 uur.

