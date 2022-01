Niet meer Drentse kunstenaars op hoofdprogramma Into Nature

Een foto van een van de kunstwerken die is te bewonderen was tijdens Into Nature in het Bargerveen (Rechten: RTV Drenthe / Marcel Drent)

Het lijkt er niet op dat er meer Drentse of noordelijke kunstenaars betrokken worden bij het hoofdprogramma van kunstevenement Into Nature. Een aantal politieke partijen in de Provinciale Staten hadden de wens geuit om meer noordelijk en minder internationaal talent een plek te geven. Ook willen deze partijen dat Into Nature een groter en breder publiek aantrekt.

Kunstgedeputeerde Nelleke Vedelaar vertelde tussen de regels door dat dit niet de koers is van het evenement. Het doel is juist een internationale uitstraling. Anders komen rijkssubsidies en geld van fondsen in gevaar.

Te veel geld voor te weinig bezoekers

De VVD had het initiatief genomen voor het debat over Into Nature. De fractie vindt dat er te veel geld naar de internationale kunstmanifestatie gaat voor te weinig bezoekers. De provincie trekt 430.000 euro uit voor 25.000 bezoekers, waarvan 9.000 betalende bezoekers bij de afgelopen derde editie. "Die bezoekers zijn voornamelijk 55-plussers, geen jongeren. En het Jannes-gehalte mag wel wat om hoog", vindt VVD-fractievoorzitter Willemien Meeuwissen. Ze doelt hiermee op de woorden van oud-gedeputeerde Cees Bijl die bij cultuurbeleid de regel hanteerde: spreiding-Jannes-jeugd.

De VVD wil ook dat meer Drentse of noordelijke kunstenaars en galerieën bij het project betrokken gaan worden. Dan profiteren zij van de publiciteit in de media en dat is volgens de VVD goed voor de cultuursector in de regio. Bovendien hebben Gedeputeerde Staten beloofd Into Nature te evalueren en daar is volgens Meeuwissen niets van terecht gekomen.

Into Nature Into Nature is een kunstexpositie in de Drentse natuur. Afgelopen zomer was Into Nature te zien in het Bargerveen bij Emmen. De organisatie wil volgend jaar een nieuwe editie organiseren. Onduidelijk is in welk gebied de expositie dan gehouden wordt. Wel zet de organisatie in op een ander gebied in Drenthe.

Into Urban

De VVD kreeg veel bijval van andere partijen in Provinciale Staten, met name voor het plan om meer Drentse kunstenaars te betrekken bij het evenement. FvD, GL, PvdD, CU en JA21 zien dit ook graag. Daarnaast wil een aantal partijen een betere evaluatie en dan daarna kijken naar de subsidieverstrekking.

Behalve sympathie en begrip haalde de VVD niet veel toezeggingen binnen bij cultuurgedeputeerde Vedelaar.

De Partij voor de Dieren is niet zo van kunst in de natuur. Die is van zichzelf al mooi genoeg, volgens de partij. Bovendien gaan jongeren niet de natuur in om kunst te bekijken, zegt fractievoorzitter Renate Zuiker. "Doe het voor hen maar in een stedelijke omgeving. Into Urban."

Doe maar niet

Sterk Lokaal-lid Jan Steenbergen wil dat het evenement meer bezoekers en een bredere groep bezoekers trekt. Zo niet, dan moet je volgens Steenbergen overwegen om te stoppen met de subsidie.

PVV'er Nico Uppelschoten gaat al over tot afschaffing als het aan hem ligt. Hij is er al helemaal klaar mee. "Into Nature evalueert zichzelf, dat is niet objectief. We willen hier al jaren over praten, maar het wordt steeds van ons af gehouden. Het is bezigheidstherapie voor internationale kunstenaars. De natuur is al mooi genoeg zonder gepruts. Geef het geld maar aan Drentse ZZP-kunstenaars, dan doen we meer voor de kunst dan bij subsidie voor Into Nature."

Het levert Uppelschoten commentaar op over z'n taalgebruik. "Het moet hier niet dezelfde kant op gaan met het taalgebruik als in de Tweede Kamer", waarschuwt Henk Post van de ChristenUnie.

We willen toch Drenthe op de kaart zetten?

De fractie van de PvdA schoot haar gedeputeerde te hulp, nog voordat ze aan het woord kwam. Statenlid Jannie Roggen: "Into Nature is een evenement om trots op te zijn. We hopen op internationale uitwisseling. We willen toch Drenthe op de kaart te zetten? Into Nature heeft de potentie om uit te groeien. Dat mag wat kosten", aldus Roggen.

Daar was Vedelaar het mee eens. De evaluatie had beter gekund, maar het was volgens haar geen onwil. "Er is binnenkort een goed financieel overzicht en dat ga ik met u delen. De subsidie is ook afhankelijk van een ander project, namelijk We Are The North, en van de rijksbijdragen."

Fondsen geven alleen maar een bijdrage als de provincie dat ook doet, volgens Vedelaar. Kortom de trein moest door, ook al hadden VVD en PVV al meerdere malen op de deur geklopt met het codewoord 'evaluatie.' De gedeputeerde komt terug op de wens van Provinciale Staten om extern te evalueren, maar pas na de volgende editie van Into Nature.

Meer inzet Drentse kunstenaars?

Gedeputeerde Vedelaar lijkt niet van plan om bij de organisatie te pleiten voor meer inzet van Drentse kunstenaars. "Het is een evenement van nationaal en internationaal belang, dan moet je internationale kunstenaars uitnodigen. Ik ga wel met de organisatie in gesprek om het randprogramma groter te maken, om zo mensen te trekken en meer kunstenaars een plek te geven."

Maar de VVD gelooft niet in het randprogramma, want dat trok volgens fractievoorzitter Willemien Meeuwissen vorig jaar nauwelijks meer of andere bezoekers. Wat haar en Harry Omlo van JA21 betreft, moeten de hoofdprogramma's van het kunstevenement op de schop en meer Drents worden.

