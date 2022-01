Djammen: oude rotten van de Cat Fever Band zijn nog lang niet uitgespeeld

"Wij spelen natuurlijk wel bekende covers die mensen herkennen, maar we doen er wel een Cat Fever Band-jasje omheen." Naast het coveren van bluesklassiekers heeft de band ook een viertal eigen nummers gemaakt die te horen zijn op de nieuwe cd 'Make me Stay.'

Album

Live muziek spelen dat is wat de mannen het liefst doen. "Geweldig, vooral als het publiek enthousiast wordt", vertelt John. Mede daarom hebben ze ook geen avonden in de studio gezeten om nummers tot in de kleinste details op te nemen.

"We hebben onze cd gemaakt in een live-setting", legt de frontman uit. "Om het effect van wat er in het echt gebeurt zo goed mogelijk na te bootsen." De plaat bevat een aantal populaire bluescovers, overgoten met hun eigen sausje. "Dat kan ook met de klankkleur van Hammond", doelt John op het typerende geluid van het Hammondorgel. "En met onze saxofonist. Dan krijg je toch een andere setting, een andere swing en een andere groove. Dat is wat we willen. John Klad vindt het album goed gelukt. "Dat vonden we eigenlijk allemaal wel. De cd'tjes zijn bijna uitverkocht, dus...", voert John aan om zijn argument kracht bij te zetten.

Cat Fever

De bijzondere bandnaam wordt ontleent aan een oud bluesnummer. "'Cat Fever' is een nummer van 'Little Feet', een Amerikaanse countryrockband", vertelt Klad. "Dat gaat over iemand van de band die heel erg allergisch is voor kattenharen." De leden van 'Little Feet' repeteerden in een woning waar een kat aanwezig was, met alle gevolgen van dien. "Die vent kreeg allerlei jeuk en ziektes en niet zulke frisse dingen. Die hebben daarom het nummer 'Cat Fever' gemaakt."

Reden genoeg voor de mannen om hun Drentse bluesband ook zo te noemen. "Da's wel een mooie naam. Je hebt van die poezen die een beetje aan de dunne zijn. En het klinkt lekker, het bekt lekker. Cat Fever Band."

Blues houdt je jong

"Zeg het zelf eens", grapt Klad op de vraag of muziek maken je jong houdt. "Gelet op de aandacht die we krijgen van gene sekse", lacht hij, terwijl de andere bandleden beginnen te gniffelen. "Dan mogen wij niet mopperen."

Aan stoppen denken ze dan ook niet, ondanks dat de leden een jaartje ouder worden. "Wij naderen steeds verder het einde natuurlijk, maar we hebben afgesproken met elkaar dat dat nog wel even mag duren. Zolang als het gaat, gaan wij niet stoppen. Dus voorlopig heb je nog last van ons."

Klik hier voor de keldersessie met de mannen van de Cat Fever Band.