Cultuur protesteert: knippen in het theater en gymmen in het museum

"Het is sowieso goed dat de culturele wereld even van zich laat horen. Ik vind dit een goede en sympathieke actie", aldus Janssen, die zag hoe bezoekers het museum alweer goed wisten te vinden. "Het loopt niet storm, maar we zien toch vrij veel mensen."

Het Rensentheater was er klaar voor (Rechten: Ronald Oostingh/RTV Drenthe)

In het Rensentheater in Emmen was het druk. "Binnen twaalf minuten waren alle kaartjes uitverkocht", laat Jannet Westenbring weten. Het theater is vanavond op halve capaciteit gevuld. Het theater heeft tijdelijk toestemming van de gemeente Emmen om bij wijze van demonstratie tijdelijk open te zijn als kapsalon. "Tijdens het wachten op je knipbeurt krijg je een optreden te zien en als je aan de beurt bent om geknipt te worden, dan neem je plaats in de stoel."

Reddingsplannen

Volgens Janssen heeft Museum de Buitenplaats, naast een culturele functie, ook een sociale kant. "Een museum is ook een sociale ontmoetingsplaats. Hier werken we met 120 vrijwilligers en ik zie ze her en der rondlopen. Het is van belang dat je contact houdt met medewerkers en de samenleving."

Bekijk hieronder de video over het sporten bij Museum de Buitenplaats in Eelde:

Financieel staat De Buitenplaats er volgens Janssen 'niet florissant' op. "Zelfs voor het Van Gogh Museum zal het momenteel niet makkelijk zijn. Er zal naar de cultuursector moeten worden gekeken om te voorkomen dat we in lastige scenario's terechtkomen", zegt de directeur. Als het aan haar ligt wordt er ook gekeken naar reddingsplannen en een toekomstvisie van de cultuursector.

Ook het Rensentheater kan nog maar moeilijk het hoofd boven water houden. "We behappen het, maar het wordt steeds moeilijker."

Veilig open

Janssen denkt dat het museum veilig en verantwoord kan heropenen. "Al kan ik me voorstellen hoe ingewikkeld het voor overheden is om hier beleid op te maken. Ik steun het beleid en de voorzichtige heropening, maar het is goed om een statement te maken."

Ook in Theater Hofpoort in Coevorden, Theater De Tamboer in Hoogeveen en Podium Nijend24 in Anderen treden vandaag artiesten op in het kader van Kapsalon Theater.

