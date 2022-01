Gouden verkoopduo op werkvloer Mediamarkt: slechtziende David en geleidehond Jaycee

"Ik maak wel eens mee dat een klant zich tegenover mij verontschuldigd. Ach sorry, ik zag die button helemaal niet, hoor ik dan." David Zeeman (26) uit Emmen, die als verkoopmedewerker van Nespresso-koffiemachines in de Mediamarkt in Emmen werkt, is inmiddels gewend geraakt aan dergelijke reacties.

Sterker nog, hij ziet er de humor wel van in. David is al sinds zijn geboorte visueel gehandicapt. De gele button met de tekst 'Ik ben slechtziend' op zijn borst wijst zijn omgeving daar op. "Klanten in de Mediamarkt denken dat ik ze dan niet kan helpen, maar dat is helemaal geen probleem."

Sterker nog, de Emmenaar heeft zich in de afgelopen jaren ontpopt als een rasechte verkoper. Samen met zijn geleidehond Jaycee, die naast David ook op de winkelvloer staat, vormt hij een gouden duo.

Kat is steen

Bij David, geboren in Hardenberg en getogen in Coevorden, werd op vroege leeftijd een oogaandoening geconstateerd. "Ik weet het niet meer exact. Ik geloof dat ik mijn moeder wees op wat ik dacht een kat te zijn. Maar het was een steen."

Na onderzoek blijkt er bij David sprake te zijn van kokervisie. "Ik zie bijvoorbeeld wel jouw gezicht, maar alles eromheen niet. Dat zijn allemaal blinde vlekken." De aandoening zal in de komende jaren verergeren, verwacht David. Mogelijk ziet hij straks niets meer.

Pesterijen

Van hulpmiddelen, zoals een stok of een hond, wil hij aanvankelijk niets weten. "Dat mensen zien dat je slechtziend bent. Het leek me heel erg." Begrip was er ook niet altijd. Tijdens zijn jeugd in Coevorden wordt hij regelmatig het mikpunt van pesterijen onder leeftijdgenoten. Van uitschelden tot bekogeld worden: David heeft het allemaal wel eens meegemaakt.

Als hij 12 jaar oud is, besluit zijn familie daarom om naar Emmen te verhuizen. Sindsdien gaat het een stuk beter.

Leuker dan stok

Inmiddels is er veel veranderd. David heeft overal minder moeite mee en dat is vooral te danken aan zijn maatje: de goldendoodle Jaycee. "Een hond is natuurlijk leuker dan rondlopen met een stok", lacht David. Sinds twee jaar zorgt Jaycee ervoor dat David niet over stoepjes of trapjes struikelt of ergens letterlijk en figuurlijk tegen aanloopt.

Na zijn middelbare school heeft David diverse baantjes, totdat hij solliciteert bij Nespresso, die verkoopstands heeft in diverse vestigingen van de Mediamarkt. "Ik heb altijd wel iets gevoeld voor de verkoop, vandaar." Het beperkte zicht vormt geen probleem voor het koffiemerk en David kan aan de slag in Emmen. Jaycee krijgt ook een plekje op de winkelvloer.

Hondenkleedje bij stand

"We hadden er niet zoveel problemen mee", vertelt klanttevredenheidsmedewerker Jenneken Wagenaar van Mediamarkt. "Jaycee verbleef eerst in het magazijn. Als David hem nodig, moest hij hem eerst ophalen uit het magazijn."

De hond verhuisde langzaam maar zeker steeds dichterbij David. Inmiddels ligt zijn kleedje bij diens stand. "Het gaat hartstikke goed", lacht Wagenaar. "Ze krijgen alleen maar leuke reacties van klanten."

De twee vormen dan ook een uitstekend team. Jaycee is de perfecte ijsbreker. "Ja, hij trekt wel klanten", lacht David. "Hij krijgt geen aandacht te kort. Ze willen hem vaak even aaien. Al snel hebben we een praatje en dan komt koffie natuurlijk ook even te sprake. Voor ik het weet lopen ze met een machine de winkel uit."

Robothond

Humor is het duo ook niet bepaald vreemd. "Er was eens een klant die dacht dat Jaycee een soort pop was. Nee hoor, zei ik, het is een robothond. Waarbij ik de telefoon pakte en net deed of ik hem bestuurde. Of ik Jaycee zou kunnen verkopen. Ja hoor, hij is in de aanbieding", grapt hij.

Wagenaar zelf is ook soms het doelwit van hun kwajongensstreken. "Krijg ik op mijn vrije dag een foto met Jaycee achter mijn bureau", lacht ze. Maar ze doen het gewoon leuk. Ik vind het dan ook prachtig dat onze werkgevers hier ruimte voor bieden."

Positieve boost

De twee hebben zich inmiddels op de winkelvloer goed bewezen, want David heeft inmiddels een vast contract te pakken. Het succes heeft de Emmenaar ook een positieve boost gegeven. "Vroeger was ik onzeker en verlegen. Maar het gaat steeds beter. Het maakt me ook veel minder uit hoe mensen tegen me aankijken."

Waar de toekomst van David ligt, weet hij nog niet. "Ik leef bij de dag. De toestand met mijn zicht speelt daarbij ook een rol. Wellicht dat ik nog een deeltijdstudie ga volgen, ik weet het niet." Voorlopig is hij op zijn plaats als verkoper, voelt hij. "Trouwens, wat voor koffie drink jij eigenlijk?"