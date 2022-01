Fietsersbond Assen wil meer fietsparkeerplekken in centrum

Volgens de bond is er een verschil tussen fietsers die naar de stad fietsen en uitgebreid gaan winkelen en mensen die van A naar B fietsen en onderweg snel wat boodschappen willen doen. "Mensen die een hele dag in de binnenstad zijn, kunnen gebruik maken van de inpandige fietsenstallingen, maar als je even een boodschap wil doen moet je je fiets wel voor de winkel neer kunnen zetten", zegt Henriëtte Jalink van Fietsersbond Assen.

Verplaatsbare fietsenrekken

De Fietsersbond heeft bekeken welke plekken geschikt zijn als fietsparkeerplek. Ze zien graag een grote fietsenstalling achter het gemeentehuis met fietsenrekken, eventueel bewaakt op drukke zaterdagen en uitgaansavonden. Ook willen ze vaste fietsenrekken bij Nieuwehuizen, de Kruisstraat, Marktstraat en aan de Kop van de Vaart.

Bij de Gedempte Singel, vooraan bij de markt, is er volgens de bond ruimte voor verplaatsbare fietsenrekken. Ook lijkt dit de bond een goede oplossing voor het Koopmansplein. "De gemeente wil het Koopmansplein vrij kunnen houden voor als er grotere activiteiten zijn. Je kunt er dus voor kiezen om verplaatsbare rekken neer te zetten die je weg kunt halen mocht dat nodig zijn."

Fietsparkeercampagne

In december startte binnenstadorganisatie Vaart in Assen al een fietsparkeercampagne om een 'fiets-tsunami' in de binnenstad te voorkomen. Zo zijn er op verschillende plekken in het centrum gratis fietsenstallingen. Eentje zit in De Nieuwe Kolk en een andere bij parkeergarage Mercurius aan de Minervalaan.

Voor de lockdown was er ook een pop-up stalling in een pand aan de Oudestraat. Zodra ook de horeca weer open is, gaat deze fietsenstalling waarschijnlijk weer open, laat binnenstadregisseur Kjeld Vosjan weten. Dan zullen er ook weer fietscoaches worden ingezet die het parkeren van een fiets in de binnenstad begeleiden.

Lees ook: