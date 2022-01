FC Emmen draait verlies, maar is financieel nog wel gezond

Ook slonk het eigen vermogen van de club naar een positief saldo van 1.604.000 euro. FC Emmen is financieel nog wel gezond, maar de zogeheten solvabiliteit van Emmen daalde van 62,5 procent naar 51,9 procent. Solvabiliteit (of buffervermogen) houdt in wat de verhouding is tussen je eigen vermogen, ten opzichte van het totale vermogen.

Ondanks dat FC Emmen financieel gezond is, heeft de club wel te maken gehad met een lastig coronajaar, waarin de voetbalstadions dicht bleven. Dat had als gevolg dat er 50 procent minder inkomsten waren, die direct en indirect gerelateerd zijn aan wedstrijdbezoek.

Seizoenkaarthouders en sponsors hadden in principe recht op compensatie, maar zagen daar grotendeels vanaf. Met de compensatie werd geprobeerd geld bij elkaar te sprokkelen voor versterkingen in de winterstop. FC Emmen stond toen stijf onderaan in de eredivisie, met slechts vijf punten. Het mocht niet baten, want hoewel Emmen niet rechtstreeks degradeerde, gebeurde dat alsnog na de play-offs.

Te veel dure reservespelers

Uit de evaluatie van de club is verder gebleken dat er te veel voetballers waren aangetrokken die het salaris van een basisspeler kregen, maar juist vaak op de reservebank zaten. "Van de duurste elf spelers konden er slechts zes op een basisplaats rekenen. En ook de omvang van de selectie was zodanig dat maar liefst acht contractspelers over een heel seizoen minder dan negentig minuten speelden." Onder anderen Simon Tibbling en Ricardo van Rhijn behoorden tot de grootverdieners, die lang niet altijd op een basisplaats konden rekenen. FC Emmen noemt dat 'confronterende getallen' en wil daarom de technische organisatie versterken om 'herhaling van dergelijke missers' in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Bij FC Emmen waren afgelopen seizoen 64 mensen in loondienst, van wie twaalf een vast contract hadden. De eerstedivisionist kan daarom per boekjaar vanwege de vele tijdelijke contracten makkelijk in het personeelsbestand snijden, mocht dat nodig zijn. "Hiermee wordt bereikt dat het risico van doorlopende verplichtingen zo laag mogelijk blijft."

Vooruitzichten

De degradatie van FC Emmen naar het tweede voetbalniveau in Nederland heeft niet alleen sportieve, maar ook financiële consequenties. Zo krijgt Emmen minder televisiegeld en dalen ook de sponsorinkomsten vanwege verminderde media-aandacht. Wel zijn de inkomsten uit de verkoop van seizoenkaarten en business-stoelen op bijna op hetzelfde niveau als in de eredivisie. FC Emmen kan daarom wel concurreren met de top van de eerste divisie.

De begroting voor dit seizoen is 6 miljoen euro. Op basis van alleen die cijfers zou Emmen moeten strijden om een van de eerste drie plekken in de Keuken Kampioen Divisie. Dat is overigens ook de sportieve doelstelling van FC Emmen. De club wil als derde eindigen. Die plek garandeert een ticket voor de play-offs om promotie naar de eredivisie.