Provincie wil bij subsidies rekening houden met betere betaling zzp-kunstenaars

De provincie gaat onderzoeken of ze bij subsidies aan culturele instellingen voorwaarden kan stellen over de betaling van zelfstandige kunstenaars en andere medewerkers in de culturele sector. Zo hoopt de provincie iets te kunnen doen aan de lagere inkomsten van zzp'ers in de kunst. Maar volgens de provincie ligt er vooral een taak voor gemeenten.

"Veel kunstenaars en medewerkers in de culturele sector die als zzp'er werken hebben een bedroevend laag inkomen. Veel kunstenaars levens zelfs onder het minimum, zelfs onder de armoedegrens en een sociaal vangnet ontbreekt", zegt PvdA-Statenlid Jannie Roggen, die de discussie over culturele zzp-tarieven aanzwengelde in Provinciale Staten. "En vrouwen verdienen vaak nog minder dan mannen."

Onder modaal: zelfs armoedegrens

Kunst & Cultuur Drenthe liet de inkomsten van zzp'ers in de kunst onderzoeken. Zo'n 57 procent van de culturele zzp'ers had in 2020 minder dan 20.000 euro bruto als inkomen (een modaal inkomen is 36.000). En de coronacrisis heeft het alleen nog maar erger gemaakt.

Volgens Roggen en partijgenoot, en gedeputeerde, Vedelaar is een grote boosdoener de omvorming van muziekscholen en centra voor de kunsten - door gemeentes - tot organisaties die de kunstenaars en cultuurdocenten als werknemer in loondienst hebben ontslagen en ze weer hebben ingehuurd voor lagere tarieven. Roggen kent kunstenaars die vroeger 75 euro per uur verdienden en nu 25. "En veel van hen hebben geen coronasteun aangevraagd uit angst dat ze die nooit meer terug kunnen betalen."

Fair Pay en Fair Practice Code

Roggen pleit voor het toepassen van een Fair Pay-principe of het toepassen van de Fair Practice Code (FPC) voor zzp'ers in de kunst bij het verstrekken van subsidies, aan instellingen die met zelfstandige kunstenaars of cultuurmakers werken. De SP, GroenLinks, het CDA, ChristenUnie, Sterk Lokaal en de PvdD willen dat ook allemaal op de een of andere manier. Vedelaar zegde toe dat te onderzoeken en het bij de instellingen bespreekbaar te maken maar gaf geen harde belofte. "Ik heb er al met cultuurinstellingen over gesproken en de wedervraag is dan of de provinciale subsidie dan geïndexeerd gaat worden."

Bovendien vindt Vedelaar dat het ook voor een groot deel op het bordje van de gemeenten hoort. Want die hebben immers de afgelopen jaren bezuinigd op cultuurinstellingen. Of zoals Siska Peeks van de PvdD het onomwonden zegt: "Kunst wordt niet meer gewaardeerd, we bekijken alles door de economische bril, de kunst moest zich afgelopen 10 jaar maar zelf redden, veel kunstenaars hebben er niet zelf voor gekozen om zzp'er te worden." Maar Vedelaar gaat met de gemeenten en Kunst & Cultuur Drenthe in gesprek.

Sector moet zichzelf redden

JA21 wil de FPC niet opnemen in provinciale subsidieregels, maar regelen dat 70 procent van het subsidiebedrag bij de uitvoerenden terecht komt en maar 30 procent gebruikt mag worden voor overhead en organisatie.

Alleen de PVV en de VVD vinden dat zelfstandige kunstenaars en cultuurmakers zichzelf maar moeten redden. Wat PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten betreft zoeken ze ander werk, als de kunst te weinig verdient en word je maar parttime-kunstenaar. Volgens Cees Vianen van de VVD moet de kunstenbond er via voorlichting voor zorgen dat er meer voorlichting aan kunstenaars en cultuurmakers over de FPC wordt gegeven, zodat zzp'ers zelf zich niet aanbieden onder de prijs in de FPC.