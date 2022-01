De gemeente Midden-Drenthe is handhaving in Oranje al begonnen

"We hebben de nieuwe ondernemers aangeschreven met het dringende verzoek geen nieuwe arbeidsmigranten meer te huisvesten en de arbeidsmigranten die op dit moment op het park gevestigd zijn te beëindigen", laat wethouder Dennis Bouwman weten tijdens de commissie Algemeen Bestuur vanavond.

Vervolgstappen nog onbekend

Volgens de wethouder heeft hij tijdens het kennismakingsgesprek met de nieuwe eigenaren nadrukkelijk aangegeven wat de opties zijn. "Wij hebben eerder al gedeeld dat we dit geen geschikte plek vinden voor de opvang van asielzoekers of voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Ik heb daarbij ook benadrukt dat we in gesprek willen over een mooie invulling voor het vakantiepark conform de bestemming 'recreatie'. Desondanks hebben onze medewerkers geconstateerd dat er sprake is van huisvesting van arbeidsmigranten."

Wat de vervolgstappen na de brief zijn, of er ook een last onder dwangsom geldt en ook wat voor termijn er aan het dringende verzoek van de gemeente is gekoppeld, laat Bouwman na vragen vanuit de PvdA en Gemeentebelangen in het midden. "Het gaat om een bestuurlijke brief", antwoordt hij. "Het is niet handig om er te diep op in te gaan. Maar dit is niet de eerste stap die we hebben gezet."

Zorgvuldig, maar al wel actie

Waar Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork eerder vandaag haar ongenoegen uitte tegenover de snelheid van het proces zijn andere fracties tevreden met de stappen van de wethouder. Arnoud Knoeff, fractievoorzitter van D66: "We zijn blij dat we dit zorgvuldig doen en dat er tegelijkertijd ook actie ondernomen wordt."

