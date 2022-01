Bezoekers Kapsalon Theater Emmen: 'Het is mooi geweest, de cultuursector kan open'

Maar het knippen van de bezoekers was natuurlijk slechts bijzaak: "We komen eindelijk weer genieten van theater", aldus een bezoeker.

Gemis

Een rondje langs de bezoekers maakt meteen duidelijk: ze hebben de cultuur ontzettend gemist. "Ja, dat knippen is leuk. Maar het is vooral fijn om weer in een zaal te kunnen zitten. Gewoon lekker ontspannen en lachen", vertelt een bezoeker vlak voordat de zaal opengaat.

"Ik vind dit zo'n goede actie. Open die hap, we zijn er klaar mee. We mogen graag theater bezoeken en dat staat ook al twee jaar stil. Het is goed dat er nu eindelijk actie wordt ondernomen", vult een andere bezoeker aan.

De kapper die vanavond op het podium staat is vooral nieuwsgierig naar hoe dat nou is, iemand knippen terwijl die ook kijkt naar een cabaretier. "Echt knippen zal het wel niet worden, vooral een beetje stylen. Maar wat het ook wordt, ik ben blij dat ik deze actie kan steunen."

Bezoekers zijn blij dat ze weer naar het theater kunnen:

Cultuurprotest

"Ja, dit is natuurlijk een beetje een protest met een knipoog", legt Jannet Westebring van het Rensentheater uit. "Wij als cultuursector zitten al zo lang in de hoek waar de klappen vallen. Dus het werd tijd dat we in actie kwamen."

Kapsalon Theater is een landelijke actie bedacht door komieken Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries. Ze vonden het tijd dat de cultuursector een vuist maakte tegen het coronabeleid van de regering.

Wallis de Vries zou vanavond zelf optreden in het Rensentheater, maar zit zelf in quarantaine vanwege een coronageval in de familie. "Ja, dat zorgde wel even voor wat stress", blikt Westebring terug. "Maar gelukkig hebben we een heel goede vervanger kunnen regelen."

Braafste jongetje van de klas

Die vervanger is Andries Tunru uit Culemborg. Hij zou in die gemeente meedoen aan de protestactie, maar de gemeente besloot toch te handhaven waardoor het daar niet doorging. "Ja, dat was extreem onterecht. Echt een extra trap na", vertelt Tunru na zijn eerste optreden in Emmen.

"De boodschap vanavond is superbelangrijk. Ik snap de politieke afweging die mensen maken tussen een medische realiteit en economische realiteit. Maar wat wij als cultuursector merken is dat als er iets van ruimte is, dat dat naar de reguliere ondernemers gaat en niet naar de culturele sector."

Volgens Tunru heeft de cultuursector de afgelopen twee jaar laten zien dat het absoluut veilig kan. "Met QR, looproutes, noem het allemaal maar op. Maar steeds vallen wij buiten de boot", legt de komiek uit.

Niet handhaven

Officieel mogen theaters, musea en bioscopen niet open. Maar de gemeente kneep vanavond een klein oogje toe. De actie in het theater werd aangemeld als demonstratie, wat de gemeente goedkeurde.

Cultuurwethouder Robert Kleine was zelfs de eerste die vanavond in de kapstoel zat. "Natuurlijk heb ik overlegd of ik dit moest doen, maar ik vond dat dit moest kunnen", aldus Kleine.

Na de eerste voorstelling klonk er een hard applaus voor Tunru. "Dit was een mooie avond in het Carré van het Oosten", vertelt hij later met een knipoog en grote lach op zijn gezicht.

