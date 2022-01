Vandalen actief op mountainbikeroute in Boschoord

Het is onbekend wie er achter de actie zit. Mogelijk zijn het vandalen die eerder een vergelijkbare situatie achterlieten op een ruiterpad. Wie er ook achter de actie zit: het moment is opvallend nu er morgenochtend een zitting staat gepland in de Groningse rechtbank over het gebied.

Crimineel

Een van de omwonenden klaagt ook steen en been over de mountainbikeroutes, maar ziet de meest recente actie als 'crimineel gedrag'. "Dit moeten we aanpakken als poging tot doodslag, want dit is heel ernstig."

Ook andere omwonenden spreken behoedzaam over het gebied waarover de emoties flink oplopen. De mountainbikeclub FietsZe zegt ook om die reden niet te willen praten over het recente vandalisme. De uitgesproken criticasters op de mountainbikeroutes, zoals Geert Starre van de Natuurbeschermingswacht, willen vooral duidelijk maken niets met vandalisme van doen te hebben en vrezen ook dat het de discussie over het gebied niet helpt.

Gesloten

Het gebied dat ligt tussen plaatsen als Doldersum, Boschoord, Boijl en Vledder is dunbevolkt maar heeft Europese erkenning gekregen met de Natura2000-status. Tweewielers zijn er niet meer gewenst, nadat de bouw op last van de rechter moest worden gestaakt. "De rechter kwam tot de conclusie dat de gemeente de procedure niet goed heeft gevolgd", meldde Pieter Bosma van fietsclub FietsZe toentertijd aan zijn leden.

"De gemeente had bij de provincie Drenthe voor het N2000-gebied een verklaring van geen bezwaar moeten aanvragen. Dat heeft de gemeente achterwege gelaten en komt ons nu duur te staan." De rechter heeft met zijn ordemaatregel nu op de pauzeknop gedrukt door de aanleg stil te leggen en gebruik van de route te verbieden. Vanaf januari komt in een vervolguitspraak meer duidelijkheid. "Maar dat de route ooit nog geopend wordt, lijkt me uitgesloten", vervolgt Starre. "Er is nu al onherstelbare schade aangebracht. Als je er toch gaat fietsen zullen nog meer beestjes doodgaan. Ik zou niet kunnen verzinnen hoe daar ooit een vergunning voor verleend wordt."

Handhaven

De uitspraak van de rechter betekende dat fietsvereniging FietsZe per direct moest stoppen met de werkzaamheden en voorlopig ook niet over de route mag fietsen. Voor dit laatste verbod is aan de gemeente opgedragen om dit te handhaven. Pieter Bosma wil spoedig kijken naar de mogelijkheden. "Onze club wordt zwaar geraakt door een procedurefout. Wij gaan in overleg met de gemeente. Natuurlijk willen we zo snel mogelijk een nieuwe procedure opstarten, want FietsZe krijg je er niet onder."

Overigens kan iedere mountainbiker het gebied inrijden en gebruikmaken van de routes die grotendeels klaar zijn. Bij enkele ingangen staat een dranghek, maar de rood-witte linten zijn allemaal losgetrokken, verscheurd of weggewaaid. De mountainbikeroutes zijn officieel gesloten, maar worden volgens omwonenden veel gebruikt: "In het weekend ziet het zwart van de mensen in het bos".

Dwangsom

Stichting NatuurAlert wil meer actie van de gemeente Westerveld onder last van een dwangsom als het fietsverbod niet strenger wordt gehandhaafd. Volgens de natuurorganisatie is er ook na de uitspraak van de rechter doorgewerkt aan de tweehonderd meter lange vlonder, die onderdeel is van de mountainbikeroute. Daarnaast stelt de natuurorganisatie dat mountainbikers lak hebben aan de afsluiting.

Lees ook: