Wat vind jij: Burgemeesters hebben groot gelijk: coronabeleid moet fundamenteel op de schop

De logica in het coronabeleid is zoek. Dat stellen dertig burgemeesters in een noodkreet aan het kabinet. Onder andere burgemeester Marco Out van Assen ondertekende de brief.

Burger en overheid komen door het huidige beleid steeds vaker tegenover elkaar te staan en dat zorgt voor een bijna onhoudbare situatie na twee jaar coronacrisisbestrijding, schrijven de burgemeesters. Werd in het begin van de crisis nog veel overlegd en was er een een gevoel van gezamenlijke strijd, lijkt de coronabestrijding nu vooral een Haagse aangelegenheid. Burgers, burgemeesters en instanties krijgen maatregelen en voorschriften opgelegd en voelen zich buitenspel gezet, vinden de burgemeesters.

Tijd voor verandering dus. "Het belangrijkste is, ten eerste, dat er met voorrang een perspectief wordt ontworpen voor de lange termijn", schrijven burgemeester Halsema (Amsterdam) en Depla (Breda) in een brief in de Volkskrant. Regels, zoals voor mondkapjes, moeten daarnaast logischer en redelijk zijn. In de brief wordt gepleit voor een betere afweging tussen het effect voor gezondheid en de schade aan de persoonlijk levenssfeer van mensen en de samenleving.

Tot slot wensen de burgemeesters dat het verschil tussen sectoren verdwijnt ('horeca oogluikend open laten gaan en theaters niet'). "Dat kunnen wij echter alleen als ­kabinet en parlement gezamenlijk en consequent normeren, een toekomstperspectief ontwerpen en inhoudelijk bediscussiëren, en zich uitgebreid en publiekelijk verantwoorden over de ­gemaakte keuzes."

