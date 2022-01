LevelUp Drenthe is genomineerd voor Appeltje van Oranje

Het project LevelUp Drenthe is als enige Drentse project genomineerd voor Appeltje van Oranje. Dat is een jaarlijkse prijs die wordt uitgedeeld aan drie sociale projecten, die verschillende groepen mensen verbinden en ervoor zorgen dat zij weer meedoen in de samenleving.

Wat doet LevelUp Drenthe?

LevelUp probeert te voorkomen dat jongeren uitvallen op school of op de werkvloer. En het initiatief uit Emmen probeert jongeren die al zijn uitgevallen, terug te leiden naar school of werk. LevelUp werkt met jongeren tussen 12 en 27 jaar uit de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn, of met jongeren met (multi)problematiek die verbonden zijn aan het Drenthe College in Emmen.

Ankie Huijing, projectleider: "Het project ziet er heel verschillend uit. Wij hebben een team van jongeren tussen de 20 en 30 jaar die de jongeren begeleiden. Die begeleiding is op allerlei gebieden. Dat is soms bij statushouders helpen bij de inschrijving voor een school. Dat kan best een uitdaging zijn als je het Nederlands nog niet helemaal goed beheerst. Maar we regelen ook van alles rondom de studiefinanciering, maar ook het regelen van kinderopvang. We werken ook met tienermoeders, die moeten ook geholpen worden zodat ze op school kunnen blijven en hun opleiding kunnen afmaken."

Wat is Appeltje van Oranje?

Het Appeltje van Oranje bestaat uit een prijs van 25.000 euro en een bronzen beeldje gemaakt door prinses Beatrix. Het is een jaarlijkse prijs die dit jaar wordt uitgereikt door koning Willem-Alexander.

Ieder jaar is een thema verbonden aan het Appeltje van Oranje. Dit jaar is het thema kansengelijkheid voor alle jongeren. De twintig projecten zijn genomineerd zetten zich allemaal in om leeftijdsgenoten tussen de 15 en 24 jaar verder te helpen.

Wat is meest bijzondere verhaal van LevelUp?

"Jongen die met angststoornis te maken had en jeugdzorg kreeg. Daar zat nog niet zo veel schot in. Hij moest daar doordeweeks mee gaan oefenen. Met jeugdzorg spreek je als je geluk hebt, je begeleider een uur in de week. De rest moet je zelf aan de slag. Als je geen ouders of vrienden hebt die je daarin steunen, kan dat best ingewikkeld zijn."

"Die jongen heeft contact gekregen vanuit de hulpverlening met een van onze coaches. Samen zijn ze gaan oefenen. Dat is echt niet heel snel gegaan. Dat is echt een heel traject geweest. Die jongere liet een tijd geleden weten dat hij met vrienden naar een restaurant is geweest. Dat is toch een drukke plek. Dat is toch fantastisch."

"In plaats dat die jongen in een apart klaslokaal moet zitten, omdat die anders een paniek aanval kan krijgen, zit hij weer in de klas. Daar doen we het voor."

Hoe lang kan je nog stemmen?

Tot en met vrijdag 21 januari om 23.59 uur via appeltjevanoranje.nl.

En wanneer kan LevelUp de prijs ophalen bij Willie?

Zo heel veel stemmen heeft het Emmense initiatief nog niet. Met bijna 400 stemmen bungelt het aardig onderaan.

Na het stemmen volgt echter nog een tweede ronde. Een pitchronde. "Wij mogen ons dan voor een landelijke jury presenteren. Dat ga ik samen doen met Akram Ghazawi, een van onze coaches. Hij komt uit Syrië en heeft al heel wat levenservaring opgedaan."

De prijzen worden in mei uitgedeeld.