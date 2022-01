Extra miljoenen uit Den Haag voor Emmen, onvrede over bezuiniging op jeugdzorg

Emmen krijgt ruim 1,8 miljoen euro extra om coronakosten te betalen. Het grootste deel, 1,2 miljoen, wordt in de coronareservepot van de gemeente gestopt, de overige tonnen zijn voor de sociale werkvoorziening.

Gemeentefonds

Er zijn meer financiële meevallers voor de gemeente. Vanuit het gemeentefonds komt meer geld. "Eind december werd bekend dat de gemeente voor 2021 nog een extra bedrag van 628.000 euro van het Rijk krijgt. Omdat we dit niet meer in 2021 konden uitgeven, wordt dit bedrag verwerkt in het jaarrekeningresultaat over 2021", meldt de gemeente. "Wat het exacte resultaat van de jaarrekening 2021 zal zijn, kunnen we op dit moment nog niet aangeven. De jaarrekening wordt vastgesteld op 17 mei." Hoe het gemeentefonds dit jaar wordt verdeeld, is nog niet bekend.

Ook voor komend jaar mag Emmen rekenen op extra geld vanuit Den Haag. "Voor 2022 krijgen we extra geld voor de verhoging van salarissen binnen de zorg (Jeugd en WMO). Dit bedrag geven we door aan de instellingen." Jaarlijks ontvangt Emmen hier zes ton voor.

De komende vier jaar krijgt Emmen ook nog eens zo'n 460.000 euro per jaar voor het verbeteren van de dienstverlening. "Dit komt voort uit het rapport naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Alle gemeenten in Nederland krijgen een bijdrage om hun dienstverlening te verbeteren. Dit geld zetten wij eerst opzij om ondertussen hier plannen voor te maken", aldus de gemeente.

Zorgen

Het vrijgekomen geld voor Emmen is fijn, maar het is niet alleen maar hosanna. De gevolgen van het nieuwe regeerakkoord zijn nog onduidelijk. "Maar wat ons nu vooral al opvalt is de extra bezuiniging op jeugdzorg. De tekorten van 1,8 miljard moeten volgens het nieuwe kabinet voor 1,5 miljard worden opgevangen door te bezuinigen op jeugdzorg. Vanuit de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten, red.) is al bij het Rijk aangegeven dat we het hier als gemeenten niet mee eens zijn.

