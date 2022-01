Intensive care in Drenthe vrij van coronapatiënten

Op de verpleegafdelingen liggen in Drenthe momenteel nog zes patiënten met corona. De laatste keer dat er in Drenthe niemand meer met corona op de ic lag, was in juli.

Groningen en Friesland

In de andere noordelijke provincies daalt het aantal coronapatiënten ook sterk, maar daar liggen nog wel covid-patiënten op de ic. In Friesland liggen 21 patiënten met corona in het ziekenhuis, waarvan 9 op een ic-bed. In Groningen zijn dit 25 patiënten, waarvan 9 op de intensive care.

Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland geeft nog wel de mededeling mee dat de aantallen coronapatiënten bestaat uit bijzonder dynamische getallen. "Ze bieden de gegevens van één peilmoment, in de ochtend. 's Middags zijn de getallen vaak alweer anders aantallen veranderen soms per uur."

