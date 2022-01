In nieuwe huiskamer Angelslo ‘hokt’ wijkcentrum samen met Aldi

Een nieuwe verbindingsweg tussen de twee parkeervelden achter het winkelcentrum en de sporthal behoort ook tot de plannen. Verder wordt het omliggende openbare gebied opgeknapt. Met het gehele project is een bedrag van rond de 10 miljoen euro gemoeid.

Kort samengevat is dat het resultaat van het overleg dat gemeente, de supermarktketen en stichting Wijkcentrum Angelslo in de afgelopen jaren hebben gevoerd. Vandaag brachten de drie partijen de plannen naar buiten.

Kosten

De gemeente hakte vorig jaar zomer de knoop door over de toekomst van het inmiddels flink gedateerde wijkcentrum. Renovatie bleek geen optie meer vanwege de kosten. Het werd nieuwbouw, waarbij ook de Aldi aanhaakte. De deal werd beklonken door de grond onder het wijkcentrum over te doen aan de Aldi. De supermarkt levert vervolgens het nieuwe pand op.

De kosten voor het gehele plan inclusief de aanpassingen in de openbare ruimte bedragen zo om en nabij de 10 miljoen euro, schat Otter. Gemeente en wijkcentrum brengen 2,5 miljoen euro in. De rest komt voor rekening van de Aldi.

Verbindingsweg

"Het werd hoog tijd", aldus wethouder Jisse Otter. "We willen daarom ook vaart maken met de plannen en deze in maart meteen voorleggen aan de gemeenteraad. Er is onder meer een bestemmingsplanwijziging nodig voor de nieuwe verbindingsweg. "Het verkeer maakt nu ook gebruik van de smalle Peyershof. De weg tussen de twee parkeervelden moet de verkeersdrukte beter verdelen.

(Rechten: Gemeente Emmen)

De wethouder spreekt van een win-win-win-situatie. De Aldi een mooiere en grotere plek en Angelslo een nieuwe huiskamer die bovendien energiezuiniger is dan de voorganger. "Om die reden zal de subsidiebehoefte met de nieuwe huisvesting afnemen."

Jeugdsoos

In de nieuwe opzet komen de jeugdsoos en de ruimte die dienst gaat doen als huiskamer in het deel op de begane grond. Op de etage boven de winkel komen kantoren en gebruiksruimtes voor activiteiten en huurders. Het wijkcentrum wordt voorzien van een aparte ingang en een eigen buitenterras.

Wel beschikt het nieuwe wijkcentrum straks over minder vierkante meters: van 2200 naar 1700. "Maar het gebouw wordt efficiënter ingericht en de ruimtes krijgen een multifunctioneel karakter", vertelt stichtingsvoorzitter Jan de Boer van het wijkcentrum. Dus in technisch opzicht is er geen sprake van verlies aan ruimte, stelt hij. Er blijft voldoende plek voor alle gebruikers.

Slaan eerste paal

Naast De Boer is ook de Aldi in zijn nopjes met de nieuwe plek, laat projectontwikkelaar Justin Tans weten. "We kunnen vergroten van 800 naar 1000 vierkante meter. Bovendien zitten we nu enigszins verstopt achter het winkelcentrum. Straks zijn we meer zichtbaar."

Tans kan nog niets concreets zeggen over de planning wat betreft de start van de sloop of nieuwbouw. "Eerst moet de gemeenteraad groen licht geven en dan werken we de plannen verder uit. Waarschijnlijk zijn we het komende jaar nog druk bezig met het afronden van alle procedures. Maar misschien komen we in 2022 ook toe aan de verhuizing van de gebruikers of het slaan van de eerste paal."

De bouwtijd bedraagt in ieder geval een jaar, laat hij weten. Het nieuwe wijkcentrum zal op zijn vroegst eind 2023 opengaan.