Agent die dierenporno deelde met collega's veroordeeld tot cel- en werkstraf

Een voormalig politieagent uit het korps in Assen is veroordeeld tot zestig dagen cel (57 dagen voorwaardelijk) en 240 uur werkstraf voor het lekken van informatie uit politiesystemen en het bezit van kinder- en dierenporno.

De 38-jarige man, die in Stadskanaal woont, deelde in 2019 en 2020 vertrouwelijke informatie uit politiesystemen met vrouwen op wie hij indruk wilde maken. Hij had met meerdere vrouwen een seksuele relatie. De agent werd in februari 2020 geschorst en uiteindelijk ontslagen.

Intern onderzoek

De voormalige agent liep tegen de lamp tijdens een intern onderzoek dat werd gestart op basis van signalen dat de man informatie uit de politiesystemen lekte. Zijn telefoon werd in beslag genomen en onderzocht.

Uit het onderzoek bleek dat hij verschillende mensen informeerde over lopende politieonderzoeken in bijvoorbeeld drugszaken, maar ook over een dodelijk verkeersongeluk waarbij in september 2019 bij Valthermond, waarbij jongens uit 2e Exloërmond en Musselkanaal omkwamen. Hij stuurde informatie naar een tante van één van de twee slachtoffers. Verder zocht hij in politiesystemen naar gegevens van vrouwen die hij wel zag zitten.

Appgroep met zeventien collega's

Tijdens het onderzoek werd ook kinderporno in zijn telefoon gevonden en een appgroep waarin de man met zeventien politiecollega's dierenporno deelde. Veertien agenten van de Politie Noord-Nederland uit die appgroep zijn disciplinair bestraft. Alleen D. moest voor de rechter verschijnen, omdat hij meer op zijn kerfstok had.

Het Openbaar Ministerie had een deels voorwaardelijke werkstraf van 240 uur geëist. De rechtbank legt een hogere straf op, omdat "de ernst van de zaak in de eis onvoldoende tot uitdrukking komt". De man heeft drie dagen in voorarrest gezeten en hoeft niet terug naar de gevangenis. Wel moet hij zich - naast de werkstraf - laten behandelen.

"Een politieagent heeft een voorbeeldfunctie en heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de maatschappij in de politie mag hebben", aldus de rechtbank. "De rechtbank neemt hem dit zeer kwalijk en rekent het hem zwaar aan."

Op de telefoon van de man werd ook kinderporno gevonden. Dat het beelden waren van meisjes van 15 tot 17 jaar oud, maakt het volgens de rechtbank niet minder kwalijk. "Van toevallig of onbewust bezit was geen sprake."

"De rechtbank heeft met grote verbazing en afkeer kennisgenomen van het dossier, waaruit blijkt dat er een groepsapp was onder de naam 'Viesterd' waarin niet alleen verdachte, maar ook collega's zich schuldig maakten aan het veelvuldig delen van dierenporno en zich onfatsoenlijk uitlieten over vrouwelijke collega's en stagiaires."

Volgens de rechtbank schaadt ook dat het aanzien van de politie "want inmiddels is de zaak breed uitgemeten in de media".

