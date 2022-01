Tiener uit Tynaarlo krijgt cel- en werkstraf voor steken meisje (16)

Een 18-jarige man uit Tynaarlo is veroordeeld tot 89 dagen jeugddetentie (60 voorwaardelijk) en honderd uur werkstraf voor het ernstig mishandelen van een 16-jarig meisje. De tiener stak haar meerdere keren met een mes in het gezicht en lichaam, waardoor ze blijvend letsel heeft opgelopen.

Op de avond van 22 september afgelopen jaar ontstond een vechtpartij tussen de twee tieners op het industrieterrein in Tynaarlo. De aanleiding was een eerdere ruzie tussen jongeren in het dorp. De 18-jarige man had de indruk dat het 16-jarige meisje zijn vriendin wilde aanvallen en dat wilde hij niet laten gebeuren.

In de sloot

Hij en het meisje belandden vechtend in een sloot. Doordat het donker was, konden de andere jongeren die erbij waren niet goed zien wat er gebeurde. Volgens de man legde het meisje een beenklem aan om zijn hals, waardoor het hem zwart werd voor de ogen. Op dat moment trok hij een mes uit zijn zak en begon hij wild om zich heen te zwaaien. Ook sloeg en stompte hij het meisje.

Na het gevecht klom hij uit de sloot en ging er met zijn vriendin vandoor. Het slachtoffer kwam daarna helemaal bebloed uit de sloot. Ze had meerdere snijwonden in haar gezicht. Volgens de rechtbank had de man zich moeten realiseren dat hij het slachtoffer in het hoofd raakte toen hij rondzwaaide met het mes.

'Geen zelfverdediging'

Dat de man uit zelfverdediging handelde, vindt de rechtbank niet geloofwaardig, omdat hij zelf de aanval zocht. Ook het verhaal dat het meisje met haar benen zijn luchtpijp afklemde, gelooft de rechtbank niet.

Het slachtoffer heeft verklaard dat ze met haar benen zijn bovenlichaam ter hoogte van zijn buik en borst omklemde. "Verdachte heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt waarom hij de omklemming niet met zijn blote handen kon beëindigen", aldus de rechtbank. Door met een mes te gaan zwaaien, reageerde hij volgens de rechters "buitenproportioneel".

Blijvend letsel

Het meisje had, behalve wonden in haar gezicht, ook steekwonden in haar armen, buik, rug en benen. Ook was haar jukbeen gebroken en een zenuw in haar gezicht geraakt door het mes. Daar heeft ze verlammingsverschijnselen aan overgehouden.

Tijdens de rechtszaak vertelde ze dat ze elke dag aan het geweld wordt herinnerd als ze de littekens in haar gezicht ziet. De man moet haar 9.500 euro schadevergoeding betalen, heeft de rechtbank bepaald. Hij moet zich ook laten behandelen vanwege psychische problemen en mag niet in de buurt van het huis van het slachtoffer komen.

Geen poging tot doodslag

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 209 dagen jeugddetentie, waarvan 29 voorwaardelijk en 150 uur werkstraf. Justitie vond poging tot doodslag te bewijzen, een ernstiger misdrijf. De rechtbank vindt dat niet bewezen kan worden dat de man het meisje wilde doden. Dat hij haar in een wurggreep zou hebben genomen, waar het OM vanuit ging, vindt de rechtbank ook niet bewijsbaar. Daarom is de straf lager dan de eis.

Lees ook: