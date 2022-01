Steeds meer klassen naar huis, maar Drentse scholen willen huidige regels houden

"Het is hier niet anders dan in de rest van het land", dat zeggen schoolbestuurders van basisscholen in Drenthe. Waar de ene school maar een handvol coronabesmettingen telt, zitten er op de andere school 4 groepen in quarantaine. "Maar het is wat het is", aldus de bestuurders die deze situatie liever hebben dan een nieuwe schoolsluiting.

"Het algemene beeld is wel dat het vrij heftig rond gaat", zegt Gerard Janze. Hij is bestuurder van Pricoh in Hoogeveen en heeft de leiding over veertien basisscholen. Volgens hem maken de quarantaineregels voor leerkrachten het lastig. "Er moeten leraren in quarantaine die niet of nauwelijks ziek zijn en daardoor moet een hele klas thuisonderwijs volgen."

Ook op de basisscholen van het Openbaar Onderwijs in Emmen gaat corona rond. "Ook wij wijken niet af van de verhalen die je hoort", zegt bestuurder Yvonne Boxem-Klein. "We hebben geen keus, we doen het ermee." Ze geeft aan dat ouders en leerkrachten het inmiddels gewend zijn dat een klas naar huis gestuurd kan worden. Ze noemt de situatie niet optimaal, maar vindt dit beter dan scholen sluiten. Het veranderen van de quarantaineregels heeft volgens haar niet heel veel zin. "Dan duurt het een of twee dagen langer voor een klas alsnog naar huis moet."

"We zijn er nog niet"

Bert Dekker van Plateau in Assen sluit zich daarbij aan. "De komende weken gaan de besmettingen nog meer oplopen. We hopen dat de piek tijdens de voorjaarsvakantie eind februari geweest is en het dan allemaal weer wat normaler wordt." Hij geeft aan dat het veranderen van de quarantaineregels voor scholen voor verwarring gaat zorgen. "Het is al zo vaak veranderd wanneer een kind wel of niet naar school mag, daar wordt het niet beter van."

Nieuw bij Plateau is wel dat de kinderopvang ook groepen kinderen naar huis moet sturen, omdat pedagogisch medewerkers thuis zitten. "Vorig jaar zaten we op het randje en hebben we het net gered, maar nu zitten er gewoon teveel thuis en kunnen we soms geen opvang bieden."

De scholen wachten allemaal het OMT-advies af. Morgen komt het OMT bij elkaar en bekijkt dan ook de maatregelen op de scholen en of het quarantaineadvies moet worden aangepast. Volgende week dinsdag is er een nieuwe persconferentie.