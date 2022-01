Restaurant in Drouwen laat mensen eten in caravans op de parkeerplaats

De sleurhutten en de bus zijn ingericht met een tafel en stoelen. Met kaarsen en sfeerlampen probeert restauranthouder Jan Gerben Dijk zijn gasten een knusse en gezellige avond te bezorgen. De actie is een vervolg op de middeleeuwse drive-through die het restaurant eerder organiseerde en is volgens Dijk een manier om bezig te blijven.

Vakantiegangers met camper

Het restaurant is sinds de start van de huidige lockdown gesloten, net als alle andere horecazaken in Nederland. De overheid benadrukte tijdens de persconferentie van vorige week het nog niet verantwoord te vinden om restaurants en cafés open te laten gaan. Of dat binnenkort wel kan, is met het oog op de besmettelijke omikronvariant van het coronavirus nog onzeker.

Eten afhalen kan al de hele lockdown wel en daaruit haalde restauranthouder Dijk de inspiratie voor zijn caravanactie. "Op de parkeerplaats staan vooral in het weekend regelmatig vakantiegangers met een camper of caravan. Ze bestellen iets bij ons en eten dat in hun eigen wagen op. Dus ik dacht: dan kan ik ook wel caravans neerzetten zodat mensen die er geen hebben hier ook kunnen eten", zegt Dijk.

'Coronaproof en verantwoord'

Het bedienen van de mensen die in de caravans komen eten, is volgens de restauranthouder prima te doen zonder daarbij de coronaregels te overtreden. Bestellen kan telefonisch, waarna het personeel eten en drinken bij de deur van de bus of sleurhut zet. Dijk: "De gasten kunnen pakken het daar dan zelf weg. We doen alles op een verantwoorde wijze."

Verschillende sectoren in Nederland protesteerden deze week tegen de coronamaatregelen. Kappers knipten klanten op het podium van theaters en in expositieruimtes van musea speelden muzikanten of werd een sportles gegeven. De caravans van Dijk hebben daar volgens de restauranthouder niets mee te maken. "Dit is niet bedoeld als protestactie, al snap ik wel dat mensen dat kunnen denken. Het is puur bedoeld voor wat bedrijfsvoering en om vaste gasten en mijn personeel iets te kunnen bieden."

Hoop op opening

Dijk is van plan de actie de komende tijd uit te breiden met meer caravans en een schaftkeet. Mensen zijn volgens hem wel klaar met eten uit bakjes en smachten ernaar om weer een beetje uit eten te kunnen. Dijk: "De reacties zijn goed en er is best wel animo voor, maar economisch is het geen vervanging voor een normale opening van het restaurant. We doen dit in ieder geval nog tot dinsdag en hopelijk wordt dan bekend dat we gewoon weer open kunnen."

