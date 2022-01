582 nieuwe positieve testen in Drenthe, RIVM kan drukte niet aan

Het aantal nieuwe positieve coronatests in Drenthe is in het afgelopen etmaal gedaald van 835 naar 582. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Maar het aantal meldingen in Nederland is zo hoog, dat het RIVM niet alle positieve tests kan verwerken.

In de afgelopen drie dagen zijn ongeveer 27.000 positieve tests nog niet verwerkt. "Er wordt hard gewerkt aan oplossingen om deze achterstand in te lopen en te verhelpen", meldt het instituut. Dat heeft alles te maken met het grote aantal positieve tests in Nederland. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 39.978 positieve testuitslagen geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit, na de ruim 42.000 gevallen van afgelopen maandag. Maar het werkelijke aantal was dus nog hoger.

In Drenthe is volgens de huidige cijfers van het RIVM werden in Emmen in het afgelopen etmaal de meeste Drenten positief getest: 96. Assen volgt op de voet met 91 positieve tests. Of er ook mensen zijn opgenomen in ziekenhuizen is niet bekend.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens met het coronavirus sinds 27 februari 2020 (bron: RIVM, 20-01-2022)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 3337 (+29) 10 23 Assen 9030 (+91) 85 25 Borger-Odoorn 3504 (+32) 39 23 Coevorden 6154 (+40) 68 35 Emmen 18236 (+96) 231 97 Hoogeveen 9803 (+50) 101 48 Meppel 5366 (+82) 40 37 Midden-Drenthe 4585 (+27) 45 32 Noordenveld 4116 (+30) 41 28 Tynaarlo 4096 (+27) 31 26 Westerveld 2397 (+27) 23 23 De Wolden 4174 (+42) 44 31 Onbekend 505 (+9) 0 0

Landelijk

In de afgelopen zeven dagen heeft het RIVM 255.689 positieve tests wél geregistreerd. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis komt het weektotaal boven de 250.000 uit. Gemiddeld komt het neer op 36.527 positieve tests per dag, weer een aanscherping van het record. Het gemiddelde stijgt voor de 23e dag op rij.

Ziekenhuizen

Het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland meldde vandaag dat er in Drenthe geen coronapatiënten meer op de ic's liggen. Wel liggen er nog zes mensen met corona op een zorgafdeling.

Landelijk worden de afdelingen in ziekenhuizen waar coronapatiënten worden behandeld ook steeds leger. Op de intensive cares liggen nu nog 289 patiënten met het coronavirus onder de leden, 13 minder dan woensdag. De laatste keer dat dit aantal onder de 300 lag was tweeënhalve maand geleden, op 6 november. Een maand geleden lagen er nog ruim twee keer zoveel coronapatiënten op de ic's.

In totaal liggen er nu nog 1123 covidpatiënten in de ziekenhuizen, het laagste aantal sinds eind oktober. Dat zijn er 25 minder dan woensdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 12 tot 834.

In de afgelopen 24 uur werden er 16 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de verpleegafdelingen werden 133 nieuwe patiënten binnengebracht. Deze instroomcijfers liggen wel wat hoger vergeleken met afgelopen dagen.

