Ondernemers Hoogeveen richting Rutte: 'Open horeca en culturele sector'

Drukte in een winkelstraat in Hoogeveen (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Ondernemers en het college van burgemeester en wethouders in Hoogeveen hebben samen een brief geschreven gericht aan Mark Rutte. Daarin doen ze een oproep richting de premier om de horeca en culturele sector weer te openen.

"Wij vragen u met deze brief nadrukkelijk om aandacht te hebben voor de onmacht, frustratie en zorgen van onze horecaondernemers en ondernemers in de culturele sector", is te lezen in de brief. "Zij vinden dat u er niet meer om heen kan om volgende week dinsdag bij de persconferentie het sein op groen te plaatsen om weer open te gaan."

'Vrees voor faillissement'

De schrijvers van de brief maken zich ernstige zorgen over de gevolgen van de lockdown. Ze stellen dat het niet alleen financiële problemen oplevert, op mentaal vlak gaat het ook steeds slechter met de ondernemers. "U kent de verhalen inmiddels dat horecaondernemers hun huis, auto hebben moeten verkopen om faillissement af te wenden. Ook pensioenvoorzieningen verdampen op grote schaal. Ondernemers zijn ten einde raad."

Ook hebben de ondernemers moeite dat er een beeld is ontstaan dat ze ruimhartig gecompenseerd worden. "Terwijl dit in veel gevallen niet zo is. Men vreest zelfs voor sluiting of faillissement. Dat zijn persoonlijke drama's die er toedoen."

Frustratie groeit

Volgens de schrijvers raakt de huidige lockdown de ondernemers hard. De decemberomzet in aanloop naar Kerst en Oud en Nieuw is van groot belang voor de ondernemers om 2021 af te sluiten. "Hierin bleven zij met lege handen staan", is te lezen.

Ook groeit de frustratie elke dag meer. "Het draagvlak voor strenge maatregelen staat ook in Hoogeveen onder druk. We merken dat het moeilijk is om uit te leggen waarom alle winkels wel open zijn terwijl theaters, bioscopen en horeca, die voor hun gevoel bewezen hebben heel zorgvuldig de regels te kunnen toepassen, niet open kunnen. Ook de drukte in de supermarkten roept bij deze ondernemers dagelijks vraagtekens en irritatie op."

