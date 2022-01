Hunebedcentrum zoekt enthousiaste vrijwilligers

Het Hunebedcentrum en Het Drentse Landschap werken sinds mei 2020 nauw samen. Er worden gezamenlijke activiteiten en excursies georganiseerd en er is in het centrum een informatieplek ingericht over Het Drentse Landschap. De Drentse stichting zoekt extra vrijwilligers om deze samenwerking uit te bouwen.

Als de coronamaatregelen het toelaten, gaan de nieuwe activiteiten van start. In de tussentijd zoekt Het Drentse Landschap naar hosts die bezoekers ontvangen en informatie geven, gidsen die excursies willen geven in het Hunzedal, activiteitenbegeleiders die activiteiten voor gezinnen met kinderen willen organiseren en evenementen-vrijwilligers die ingezet kunnen worden bij evenementen rond het Hunebedcentrum. Een vaste medewerker van Het Drentse Landschap, die zelf een aantal dagen per week op het Hunebedcentrum aanwezig is, zal de begeleiding van de vrijwilligers op zich nemen.

Hart voor de natuur en archeologie

"Iedereen die geïnteresseerd is kan zich aanmelden," zegt Hans Colpa van Het Drentse Landschap. "We zoeken mensen die een hart hebben voor natuur en archeologie zoals de hunebedden. Het is een pre als je al een beetje gidservaring hebt of al iets weet over de IJstijd, maar geen must." Volgens Colpa hebben vrijwilligers een belangrijke functie in het informeren van bezoekers over het belang van hunebedden en hun geschiedenis.

Extra activiteiten

Het Hunebedcentrum en Het Drentse Landschap willen extra activiteiten ontwikkelen op de Hondsrug en in het Hunzedal, een gebied dat grenst aan het museum. Daarnaast zijn er plannen om de activiteiten in het museum verder uit te breiden, daarbij gaat het met name om gezinsactiviteiten in de weekenden. De activiteiten zijn nu nog online, maar wanneer de maatregelen het toelaten zullen de activiteiten weer fysiek plaatsvinden.

Aanmelden

Op maandagmiddag 7 februari is er in het Hunebedcentrum een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. "Ik zou zeggen: 'kom langs'", aldus Colpa. "Tijdens deze bijeenkomst krijg je details over het werk en heb je de gelegenheid om vragen te stellen." Interesse? Aanmelden is verplicht via info@drentslandschap.nl in verband met de coronamaatregelen.

