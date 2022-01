Miljoenenclaim dreigt voor Aa en Hunze van eigenaren 't Ruige Veld

"Hierbij is overigens niet eens de schade van zorgorganisatie Phusis betrokken. Door misgelopen inkomsten bij Phusis loopt dat ook in de miljoenen", aldus advocaat Ingeborg Wind, namens de vastgoedeigenaren.

Zorgorganisatie Phusis zit momenteel met 24 cliënten op 't Ruige Veld, die 24-uurszorg hebben. De zorginstelling heeft een huurcontract voor vijftien jaar afgesloten met de eigenaren van het complex. Als de woonplekken met ook nachtzorg verdwijnen, stelt dat de organisatie voor grote problemen. Er is volgens Phusis niet zomaar elders in de regio plek voor kwetsbare bewoners die overdag- en ook 's nachts begeleiding en zorg vragen. Volgens Phusis is er een enorme wachtlijst,

Waarschuwing aan raad

In een laatste brandbrief aan de gemeenteraad waarschuwen de terreineigenaren en ook Phusis voor enorme gevolgschade die voor hen ontstaat, als de gemeente de bestemmingsplanwijziging voor 't Ruige Veld definitief doorzet. Vanavond moeten de raadsfracties erover beslissen.

Als de raad groen licht geeft, volgen er sowieso juridische procedures, zo wordt door betrokkenen aangekondigd. Verder dreigen de eigenaren hun terrein van twintig hectare volledig in de hekken te zetten, omdat het particulier terrein is. Eind vorig jaar kwamen er al symbolisch hekken op de toegangswegen naar het instellingsterrein, zodat wandelaars niet langer alle vrijheid hebben om zomaar het privéterrein op te lopen. Ze moeten eerst even met Phusis contact opnemen.

Het toegangshek bij 't Ruige Veld in Rolde ging in december al op slot (Rechten: RTV Drenthe / Ineke Kemper)

Rust en natuur

In natuurgebied 't Ruige Veld in Rolde, wat aan de Asserstraat ligt, zijn decennia lang maatschappelijke instellingen en zorgorganisaties actief. Toen er eind 2019 ineens allerlei problemen rezen rond de Stichting Altijd Zorg, die vervolgens failliet ging, wilde de gemeente acuut af van zorgbewoning met nachtopvang.

De gemeente wil meer rust in het bos- en heidegebied. Natuur en recreatie moeten er voorop staan, door wonen met zorg komt een streep, maar dagbesteding mag nog wel. De eigenaren Gül en Haverkamp, die ruim een jaar geleden het zorgterrein van twintig hectare overkochten van GreenDNA, zijn daar fel op tegen. Ze willen er een zorglandgoed van maken en daar alle tachtig woonzorgplekken ten volle voor benutten.

Misgelopen huur en planschade

Vorig jaar zijn de gebouwen en het terrein voor een miljoen euro opgeknapt, met de bedoeling er zorgcliënten op te vangen. Maar nu de gemeente de 24-uurszorg gaat schrappen, zeggen ze straks voor miljoenen euro's schade te hebben. De directe planschade ligt tussen de 6 ton tot 1 miljoen euro. En ze lopen ook nog zo'n 5,5 miljoen aan huurinkomsten mis, zo is berekend. Zo huurt Phusis al ruim een jaar twee gebouwen voor 24 cliënten. Daarvoor is een huurcontract afgesloten voor vijftien jaar.

Vorige week donderdag was er nog een gesprek tussen verantwoordelijk wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) en de betrokken partijen. Dat kwam tot stand, nadat er herhaaldelijk om gevraagd was door de eigenaren en Phusis. Daar kregen ze te horen van de wethouder dat de herstemming gewoon wordt doorgezet. Wel geldt er voor de huidige zorgbewoners het overgangsrecht, zodat die niet op straat komen zodra het nieuwe bestemmingsplan definitief wordt en er geen nachtopvang meer mag zijn.

'Ineens ander verhaal'

Volgens Phusis-directeur Bart de Bruin komt de wethouder nu ineens met een totaal ander verhaal naar buiten, dan wat Phusis vorig jaar vanuit de gemeente te horen heeft gekregen. "Van overgangsrecht was toen absoluut geen sprake, Phusis diende gewoon te vertrekken, onder dreiging van een dwangsom. Nu de raad erover moet beslissen, hangt de wethouder ineens een ander verhaal op, om goede sier te maken," aldus De Bruin.

De Phusis-directeur voorspelt, als de raad vanavond met de herbestemming instemt, een langdurige juridische strijd, zowel om het herziene bestemmingsplan als om de miljoenenschade die dreigt. "We hebben van alle kanten aangegeven te willen praten, maar daar werd telkens niet op gereageerd. Er was maar één opzet vanuit de gemeente, en dat was weg met de zorgopvang", zegt een verbitterde De Bruin.

"En dan doet de gemeente ook nog eens alsof de grond van hen is, maar dat is dus niet zo. 't Ruige Veld is particulier eigendom. Zodra de raad vanavond ja zegt, gaat er helemaal een hek omheen. Wij zijn kennelijk anderen tot last, dan houden we op ons eigen terrein iedereen maar binnen de hekken. Zijn ze niemand tot last."

Eigen risico

De gemeente Aa en Hunze vindt dat de nieuwe eigenaren van 't Ruige Veld zelf een risico hebben genomen, door het complex eind 2020 aan te kopen en een langdurig huurcontract met Phusis af te sluiten, terwijl duidelijk was dat er wijzigingen kwamen. Er is volgens de gemeente al in 2020 een voorbereidingsbesluit genomen om het bestemmingsplan voor 't Ruige Veld aan te passen. Daardoor hadden partijen kunnen weten, toen ze het kochten, dat er het één en ander ging veranderen, stelt de gemeente.

