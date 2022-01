FC Emmen contracteert talentvolle amateur

Van Ekeris debuteerde op zijn zeventiende al in het eerste elftal van FC Lisse, nadat hij stage had gelopen bij meerdere Nederlandse betaald voetbalclubs. Bij FC Emmen zal hij meetrainen met de eerste selectie en zijn eerste minuten gaan maken in FC Emmen Onder 21.

Technisch manager Michel Jansen: "Remi is een jonge, talentvolle aanvallende middenvelder. Een slimme speler met een goede trap die zich in de derde divisie goed heeft geprofileerd. Hij heeft ons tijdens zijn stage bij de Onder 21 en later bij het eerste elftal snel overtuigd van zijn kwaliteiten. We hebben hem nu vastgelegd zodat hij zo snel mogelijk kan wennen aan het zes of zeven keer per week trainen, daarmee kan hij zich nog sneller ontwikkelen."