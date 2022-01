KNSB krijgt achthonderd aanmeldingen voor ijsmeester

De oproep van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond in oktober vorig jaar voor nieuwe ijsmeesters, heeft landelijk achthonderd aanmeldingen opgeleverd. Die oproep werd gedaan om de vergrijzing die onder de huidige generatie plaatsvindt, tegen te gaan. De ijsmeesters, waaronder de 22-jarige Jeroen Steenbergen uit Odoorn, hebben zich verenigd in een Gilde van Natuurijsmeesters.

"Ik sta van kleins af aan al op de schaatsen", vertelt Steenbergen. "Het leek me prachtig om op deze manier te kunnen bijdragen aan de toekomst van natuurijs."

Kennis delen

De oprichting van het gilde is volgens Steenbergen belangrijk. "Het is een platform geworden om de verschillende natuurijsmeesters aan elkaar te koppelen en op die manier kennis te delen om in de toekomst veilig natuurijs zeker te stellen. Vorig jaar hadden we een periode met ijs en dan is iedereen heel enthousiast. Maar als je een aantal zachte winters achter elkaar hebt zonder ijs, gaat er toch kennis verloren. Binnen het gilde blijft die kennis behouden."

Bij die kennis gaat het vaak om praktische zaken. "Dan gaat het bijvoorbeeld om dingen als: wat doe je met een scheur in het ijs, wanneer is het ijs betrouwbaar genoeg, en hoe zet je wakken af? Bij een scheur boor je bijvoorbeeld een gaatje in de scheur, en dan stroomt het water er van onderen in en is de scheur de volgende dag verdwenen."

IJsmeester, ook in de zomer

Het vak van ijsmeester is niet alleen een baantje voor in de winter. "Het begint al in de zomer met het preparen van de ijsbaan voor de winter. Je kijkt of het gras kort genoeg is, en of er bijvoorbeeld nog gesnoeid moet worden. Je bent het hele jaar bezig. Het is ook wel spannend, komt er dit jaar nog wel ijs of niet? Ik vind het hartstikke leuk, die spanning is al leuk."

Lees ook: