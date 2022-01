Echtpaar uit Gieten protesteert met vliegtuig tegen sluiting kinderhartcentrum

Vliegtuigje ingehuurd

Het echtpaar staat vol spanning te wachten op hun in Gelderland bestelde vliegtuigje, dat rond de klok van twaalf uur boven het ziekenhuis verschijnt. "Ja, ja, daar zie je 'm, daar is 'ie!! Hoi, hoi, hoi!!" De twee zwaaien met hun armen van blijdschap. "Prachtig, mooi in de blauwe lucht, schitterend!"

Hart voor Groningen

Waarom een Drents echtpaar actie voert voor behoud van het hartcentrum? De twee hebben een band opgebouwd met het UMCG, nadat Marga er werd behandeld tegen kanker.

"Ons rest niet zoveel tijd meer", zegt Van Hasselt tegen RTV Noord. "Dus ik denk: deze bijdrage willen we leveren. Ik heb ze vaak gezien toen mijn vrouw in het ziekenhuis lag: van die kleine kinderen aan het infuus. Ik zeg: als ze dat nou ook nog hier weg willen halen, dat moeten we zien te voorkomen. We vinden het een schandaal als dit centrum hier uit Groningen verdwijnt."

Robert Leendert en zijn vrouw Marga (Rechten: RTV Noord)

Aandacht voor het Noorden

In het ziekenhuis valt de actie ook op. Verpleegkundigen van de kinder-ic en de afdeling kindercardiologie kijken uit het raam en juichen. 'Wauw, woehoe!!' Even later schrijven ze op Instagram: 'Wat prachtig dat jullie zo begaan zijn met ons ziekenhuis en het Noorden!' Dat is Robert Leendert van Hasselt zeker. Kwaad is hij ook, over hoe Den Haag met het Noorden omgaat.

"Men is er daar op uit om het Noorden de nek om te draaien. Als we zien hoe ze de mensen hier behandelen die aardbevingsschade hebben opgelopen." Dat het vliegtuigje misschien meer effect zou sorteren boven het Binnenhof vindt hij dan ook klinkklare onzin. "We zien dat ze het daar niet kunnen afhandelen. Dan gaan we toch niet met dit soort dingen naar Den Haag? Ze kunnen daar heel weinig! We moeten vanuit Groningen zelf zorgen dat het hier blijft."

Laatste kunstje

Terwijl het vliegtuigje rondcirkelt wordt het echtpaar steeds emotioneler. "Ik ben 82, dus is dit misschien te beschouwen als mijn laatste kunstje. Dit is het enige wat we kunnen doen en dat doen we dan ook." Goedkoop is het niet, de inhuur kost hen 1250 euro. "Ik heb het ervoor over als het een bijdrage kan zijn, dan is het peanuts."