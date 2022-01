Vreemde zaadlozing in afvalwater bij Coevorden, waterschap voelt nattigheid

Nu is het vooral vervelend voor de afvoer van de korrels, maar op den duur kan het de waterzuivering aantasten. Voordat dat gebeurt, hoopt Vechtstromen de oorsprong van de onbekende zaadjes te vinden.

Ruim zesduizend kilo organische korrels

Waar normaal puur, donker zand uit een pijp komt vallen, drupt er nu iets anders uit de zandvanger op het rioolwaterzuiveringscomplex van Waterschap Vechtstromen aan De Hulteweg in Coevorden. Sinds afgelopen weekend ontdekte het waterschap al vierduizend kilo onbekend zaad in de container die normaal gesproken het gefilterde zand opvangt. Drie weken eerder is er al tweeduizend kilo van het vreemde materiaal afgevoerd.

"Dit hebben wij nog nooit eerder meegemaakt", vertelt Ivo ten Brinke, procesvoerder bij Vechtstromen. "Normaal komt er alleen zand mee in het afvalwater. Dat zand spoelt van de straten af de riolering in. Dit spul lijkt in de verste verte niet op zand", doelt hij op de ontdekte zaadkorrels. "Drie weken geleden viel het me op dat de samenstelling anders werd. Toen vingen we een halve container van de organische korrels, zoals wij het noemen."

Daarna was het twee weken lang weg, maar afgelopen week kwam het terug: ruim zesduizend kilo is inmiddels afgevoerd. Het waterschap weet zeker dat de zaden ergens in het water geloosd worden, maar wat het precies is en waar het vandaan komt, durft Ten Brinke niet te zeggen: "Het is voor ons zoeken naar een speld in een hooiberg."

Onderzoek

Marc van Langen, medewerker Toezicht en Handhaving bij Vechtstromen: "We weten dat het organisch materiaal is, dus in die richting zoeken we de oorzaak. Zo hebben we aan zes bedrijven in die sector een bezoek gebracht om te onderzoeken of de korrels daar vandaan komen, maar nog zonder succes. We hebben meerdere instanties ingeschakeld die ons helpen bij dit onderzoek."

Omdat de zaden niet drijven, kan het net als zand makkelijk van het afvalwater gescheiden worden, maar juist doordat het materiaal naar de bodem zinkt, maakt het de zoektocht naar de oorsprong ervan lastiger. De gemeente is gevraagd om op verschillende plekken monsters van het water in de putten te nemen, om zo hopelijk dichter bij de oorsprong te komen.

Problemen voorkomen

Inmiddels heeft waterschap Vechtstromen al twee volle containers met de korrels moeten afvoeren. "Ik kan het niet als zand afleveren, dus we moeten hiervoor waarschijnlijk een hogere prijs betalen bij de afvalverwerker", zegt Ten Brinke. "Maar ik ben wel bang dat het probleem zich straks verschuift naar de zuivering. Dan krijgen we dit materiaal in de rioolwaterzuivering zelf, met kans op storingen of verstopte leidingen."

Daarom is het waterschap druk op zoek naar de oorzaak, om het probleem te verhelpen. Als mensen weten waar de organische korrels vandaan kunnen komen of daar een vermoeden van hebben, hoort het waterschap dat graag.