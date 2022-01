Aa en Hunze wil alle woningen in 2040 aardgasvrij hebben

Alle woningen in de gemeente Aa en Hunze zijn, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, over twintig jaar van het gas af. Dat schrijft het college in de gemeentelijke Warmtevisie. Om het doel te behalen doet de gemeente vooral een beroep op haar inwoners en bedrijven, die de portemonnee zullen moeten trekken voor energiezuinige maatregelen.

Iedere gemeente in Nederland moet een eigen warmtevisie opstellen, waarin beschreven staat op welke manier en op welke termijn de gemeente van het gas af gaat. De warmtevisie van Aa en Hunze is opgesteld met behulp van onder meer dorpsbelangenverenigingen, wooncorporaties, Enexis en verschillende inwoners.

Plattelandsgemeente

Aa en Hunze is als plattelandsgemeente volgens wethouder Co Lambert (GroenLinks) vooral aangewezen op individuele initiatieven om aardgas uit gebouwen te krijgen. Hele wijken verwarmen met warmtenetten gaat niet lukken in de gemeente. Lambert: "Er is hier geen industrie en daarom is er in onze gemeente nagenoeg geen restwarmte beschikbaar. Woningeigenaren moeten de komende jaren zelf de overstap naar een andere manier van koken en verwarmen regelen."

Alleen in de omgeving van Gasselternijveen vindt de gemeente het de moeite waard om de aanleg van een warmtenet te onderzoeken. Met restwarmte van de aardappelzetmeelfabriek van Avebe en het opwekken van water uit de Hunze en de Oostermoerse Vaart liggen er mogelijkheden op die plek.

Elektriciteit als alternatief

De gemeente wil vooral inzetten op elektriciteit als alternatief voor aardgas. Om dat voor elkaar te krijgen wil Aa en Hunze onder andere mensen stimuleren om hun HR-ketels te laten vervangen door warmtepompen. Het isoleren van gebouwen heeft voor de gemeente topprioriteit, omdat daar veel winst te behalen valt. Dat geldt met name voor gebouwen van voor 1992. Voor het verstrekken van subsidies om huizen te verduurzamen kijkt Aa en Hunze richting de landelijke overheid.

Ongeveer een derde van de gebouwen in de gemeente heeft al zonnepanelen om energie op te wekken en de gemeente ziet dat, in combinatie met een warmtepomp, als een goede investering. Die panelen moeten als het aan de gemeente ligt vooral komen op daken en niet in de natuur.

De schaarse ruimte op het elektriciteitsnet kan wel proberen opleveren als er meer en meer gebouwen afhankelijk worden van elektriciteit. Nu al is het in Drenthe niet zomaar mogelijk om alle initiatieven waarmee elektriciteit wordt opgewekt aan de sluiten op het net.

'Geen extra windturbines'

In de Warmtevisie staat ook dat extra windturbines niet de bedoeling zijn. Over de komst van het windpark Drentsche Monden en Oostermoer in het Veenkoloniale gedeelte van Aa en Hunze ontstond de afgelopen jaren veel onrust onder inwoners. Kleine windmolens van bedrijven of samenwerkingsverbanden in dorpen ziet de gemeente wel zitten.

De komende tijd gaat de gemeente aan de slag om de doelen uit de Warmtevisie concreter te maken. Dat gaat de gemeente doen samen met inwoners, ondernemers en (collectieve) energie-initiatieven. De gemeenteraad praat in februari over de Warmtevisie.